V Brežicah ostali brez vode, v Krškem pa brez elektrike

12.11.2017 | 08:05

Sinoči ob 20.44 je na Zdolski cesti v Krškem prišlo do prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo kombinirano vozilo. Poškodovanih ni bilo. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so na vozilu odklopili baterijo, iztekle motorne tekočine posuli z ustreznimi vpojnimi sredstvi in počistili cestišče v dolžini 120 metrov. Nudili so tudi pomoč vlečni službi pri odstranitvi vozila.

Ob 16.11 je bila na Vodnikovi in Šolski ulici v Brežicah zaradi okvare na vodovodnem omrežju prekinjena oskrba s pitno vodo. Napako na omrežju so dežurni delavci Komunale Brežice odpravili ob 21.52.

Davi malo pred 6. uro je brez električnega toka ostal del prebivalcev Krškega.

Včeraj Ob 17.43 je v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorelo na odlagališču odpadnih gum. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

B. B.