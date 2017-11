Kdo bo predsednik Slovenije?

12.11.2017 | 08:15

Po vsej Sloveniji so se natanko ob 7. uri odprla vrata več kot 3000 volišč, na katera se bo lahko odpravilo približno 1,7 milijona volilnih upravičencev in med dvema kandidatoma - aktualnim predsednikom Borutom Pahorjem in izzivalcem Marjanom Šarcem -, ki sta se uvrstila v drugi krog volitev, izbralo predsednika republike.

Svoj glas v prid enemu izmed obeh kandidatov bo na več kot 3000 voliščih po državi, ki se bodo odprla ob 7. uri, lahko oddalo 1,7 milijona volilnih upravičencev.

Volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure, dotlej pa še vedno velja volilni molk.

Morebitne kršitve lahko državljani do 7. ure zjutraj prijavijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Med 7. in 19. uro pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Prvi podatki o volilni udeležbi do 11. ure bodo znani okoli 12.30, o udeležbi do 16. ure pa okoli 17.30. Po zaprtju volišč ob 19. uri pa bodo znani prvi delni neuradni izidi volitev. Državna volilna komisija bo najprej, malo po 19. uri, objavila izide predčasnega glasovanja. Nato pa bo sproti objavljala delne neuradne izide nedeljskega glasovanja, odločitev volivcev pa naj bi bila jasna okoli 21. ure.

B. B.