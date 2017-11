Dve zmagi, dva poraza

12.11.2017 | 09:20

Varovanci Veselina Vujovića so v Novem mestu prišlo do šeste zmage v sezoni. (Foto: Danili Kesič, MRK Krka)

Novo mesto - V 9. krogu državnega rokometnega prvenstva so bili naši klubi polovično uspešni: zmagala sta Ribnica in Trimo, Krka in Dobova pa sta izgubila.

Riko Ribnica - LL Grosist Slovan 26:21 (14:11)

Slovan je v Ribnico pripotoval z novim trenerjem (Bojana Čotarja je zamenjal Zoran Jovičić), a "šok terapija" ni prinesla rezultata. Riko je bili vseskozi za odtenek boljši, največjo prednost v prvem delu tekme pa si je priigrali v 24. minuti, ko je povedel za štiri gole (11:7).

V drugem polčasu so Ribničani v 41. minuti povedli za šest (18:12), Ljubljančani pa so z bojevito predstavo deset minut kasneje prepolovili zaostanek (17:20). Bližje niso prišli, končnica ni prinesla kake posebne drame in Ribničani so tekmo pripeljali do mirnega konca.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat, Fink, Vujačić 9, Knavs 1, Henigman 3, Skušek 6 (6), Pahulje 2, B. Nosan 1, Kovačič 2, Kljun 1, Batinič, Setnikar 1, Košmrlj.

LL Grosist Slovan: Nunčič, Podpečan, Prevolnik 1, Serdinšek-Ekart, Marinček 1, Bogdanič-Jenko 2 (1), Marušič 3, Krivic, Fidel 2, Cigale, Kaučič, Novak 4, Sankovič 7, Atanasov.

Herz Šmartno - Trimo Trebnje 24:28 (9:14)

Trebanjci so dosegli tretjo zmago v tej sezoni in napredovali na sedmo mesto.Izbranci Romana Šavriča so imeli vse niti igre čas v svojih rokah. Hitro so povedli s 4:1 ter po obdobju izenačene predstave v zadnjih desetih minutah prvega polčasa znova zaigrali udarno in si tik pred odhodom na veliki odmor priigrali tudi najvišjo prednost (14:9). V drugi polovici tekme niso popustili niti za ped in zasluženo vpisali novi točki na svoj račun.

Herz Šmartno: M. Sadar, Muratović, Kukovica, Strmljan 3, Ribarič 1, Kunst 5 (1), Cirar 3, Justin 2 (2), Bahovec 2, Šmejc 3, A. Sadar, Bučar, Avsec, Jerina, Močnik 4, Žurga 1, Dobovičnik, Ostrež.

Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 5, Djurdjević 7, Florjančič 4 (1), Horžen, Skol 2 (1), Mat. Kotar 4 (1), Sikošek Pelko 1, Mar. Kotar, Udovič, Sašek 3, Pernovšek, Mlakar, Rozman 2.

Krka - Koper 2013 26:31 (13:20)

Vodilna ekipa lige je na gostovanju v Novem mestu vknjižila novo zanesljivo zmago. Po uvodnem tipanju moči (3:3) so na igrišču zagospodarili izbranci koprskega stratega Veselina Vujovića in si do polčasa priigrali že zelo udobno prednost (20:13), ki jo v drugi polovici tekme niso zapravili. Vseskozi so bili za korak pred Novomeščani, ki so po porazu z Dobovo še drugič zapored vknjižili ničlo.

Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 3, Bevec 1, Didovič 3, Okleščen 7 (2), Pršina 2, Irman, Jakše 4, Udovč, D. Rašo, Papež 4 (1), Matko 1, Ban 1 (1), Klobčar.

Koper 2013: Kocjančič, Vran, Dolenc, Grzentič 4, Nikolić, Vlah 4, Krečič 11, Matijaševič, Kocjančič, Moljk 1, Zugan 1, Rapotec 1, Smolnik 4 (4), Sokolič 3, Guček, Planinc, Bratkovič 2.

Maribor Branik - Dobova 24:20 (10:11)

Dobovčani bili so večji del prvega polčasa boljši nasprotnik in šele Andris Celminš je z dvema zadetkoma v zadnji minuti napovedal drugačen drugi polčas. Preobrat so Mariborčani zrežirali v prvih petih minutah nadaljevanja. Delni izid 7:1 je pomenil zasuk od -1 do + 5 (17:12), to pa je bila razlika, ki je Dobova ni mogla več izničiti. Še najbližje so bili gostujoči igralci v 53. minuti, ko so znižali na 17:20, a so Mariborčani hitro spet pospešili in na koncu zmagali zanesljivo s štirimi goli naskoka.

Maribor Branik: Đurica, Cvetko, Bogadi, Celminš 4, Čudič, Sok 9 (6), Jerenec, Leben, Velkavrh 3, Ranevski 4, Stopar, Bezgovšek 2, Štumpfl, Sivić, Kete 1, Ocvirk 1.

Dobova: Dular, Markušić 5 (2), Rožman 1, Humek, Seferović 5, Baznik, Mustapić, Prezelj, Rantah 1, Zavodnik, Krnc, Kučič 2, Smojver 1, Hotko 2 (1), Blaževič , Hrupič 3.

- lestvica:

1. Koper 2013 9 6 2 1 249:230 14

2. Riko Ribnica 9 6 1 2 249:229 13

3. Maribor Branik 9 5 1 3 238:225 11

4. Jeruzalem Ormož 9 5 1 3 231:246 11

5. Krka 9 5 0 4 268:248 10

6. Urbanscape Loka 9 5 0 4 255:244 10

7. Trimo Trebnje 9 3 1 5 231:230 7

8. Dobova 9 2 2 5 230:247 6

9. LL Grosist Slovan 9 1 2 6 238:264 4

10. Herz Šmartno 9 1 2 6 238:269 4

B. B.