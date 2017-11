Čakamo na prvi sneg

12.11.2017 | 09:35

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost zgostila in popoldne bo predvsem na zahodu Slovenije začelo rahlo deževati. Ponoči se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, do jutra pa se bo meja sneženja marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Zapihal bo okrepljen severni veter.

Jutri bo oblačno in hladneje. Padavine bodo čez dan od severovzhoda oslabele, večinoma pa bodo ponehale šele v noči na torek.

V torek bo ponekod na Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini predvsem dopoldne občasno še rahlo snežilo ali deževalo. Drugod bo suho in hladno.

Predvsem v vzhodnih krajih bo še pihal okrepljen severni veter, ki bo popoldne slabel. V sredo bo suho.

Kako z avtom na zasnežene ceste?

V snegu in poledici so razmere na cesti spremenjene, čemur je treba prilagoditi tudi način vožnje. Kot poudarjajo inštruktorji Avto-moto zveze Slovenije (AMZS), je prvo pravilo zmanjšati hitrost.

Fizikalnih zakonov se ne da prelisičiti, voznike opozarja inštruktor varne vožnje pri AMZS Brane Legan. Kot je dejal, ob prehitri vožnji na poledeneli cesti ali v snegu vozniku niti najboljše pnevmatike in ne njegovi hitri refleksi ne bodo pomagali pravočasno ustaviti pred oviro.

A v primeru snežnih razmer je potreben razmislek še preden se voznik sploh odpravi na cesto. "Če zaradi velike količine snega stranske ceste niso dobro splužene, za pot raje izberite glavne ceste. Poslušajte prometna obvestila, preverite, kje so zastoji," našteva Legan.

Pomembno je tudi, da še preden voznik spelje, temeljito očisti stekla na avtu, preveri delovanje luči in tekočino za pranje vetrobranskega stekla.

Zaradi daljše zavorne poti je v razmerah poledice ali snega na cesti zelo pomembna varnostna razdalja, ki mora biti daljša kot običajno. Vozniki naj zbrano opazujejo dogajanje pred seboj, sploh v slabi vidljivosti je potrebno upočasniti in povečati varnostno razdaljo. Zaviranje in pospeševanje naj bo na zasneženi cesti nežno.

Kako v kritičnem trenutku?

V primeru, da bi avto sredi ovinka začelo zanašati, inštruktor Legan svetuje: "Nogo s plina, vklop sklopke in zaviranje. ABS zavorni sistem, s katerim so opremljeni praktično vsi avtomobili, omogoča hkratno zavijanje in zaviranje. V enakomernem loku se zapeljite okoli ovire oziroma v smeri ceste. Reakcije na volanu naj bodo mehke, glejte v smer, kamor bi radi zapeljali."

Legan ima pripravljeno rešitev tudi za situacije, ko bi začelo vozilo drseti: "Uporabite sklopko. Z natančnim držanjem volana in nežnim upravljanjem umirite avtomobil." Ko uporabimo sklopko, izklopimo pogon koles, kar jim omogoča prosto vrtenje, zaradi česar se najlažje in najhitreje ponovno oprimejo vozne podlage, avto pa se hitreje stabilizira, je pojasnil.

Voznike Legan opominja tudi na to, da na cesti niso sami: "Morda avto pred vami nima zimskih pnevmatik, morda na prehodu za pešce drsi, morda cesta ni splužena do roba in morajo pešci hoditi po voznem pasu. Opazujte dogajanje, upočasnite in bodite pripravljeni na vse."

B. B.