Triglav je bil precej previsok

12.11.2017 | 09:50

Foto: I. V., arhiv DL

Kranj - Odbojkarji Krke so na gostovanju v Kranju v 6. krogu 1. DOL za moške gladko izgubil. Triglav je bil boljši s 3:0 (11, 21, 19)

Krka, ki je v prejšnjem krogu proti Salonitu osvojila prvo točko, se je novemu presenečanju nadejala tudi v Kranju. Ostalo je le pri željah.

Kranjčani so ves čas držali vse niti igre v svojih rokah, z zanesljivo igro v napadu in s premočjo v bloku, kjer se je Krki poznala odsotnost Mihe Bregarja, pa niti v enem trenutku niso dovolili, ogrozil njihovo zmago. Prvo ime dvoboja je bil Črtomir Bošnjak, ki je bil s 16 točkami najučinkovitejši igralec tekme, pet jih je dosegel v bloku.

Prvi niz je trajal le 18 minut in tudi v drugem je bila Krka ves čas v zaostanku. Do drugega tehničnega odmora so še nekako držali korak (16:15) z Gorenjci, nato pa so domači z delnim izidom 5:1 ušli ter nekaj trenutkov pozneje povedli z 2:0. V tretjem nizu so si gostitelji že na začetku priigrali prednost petih točk, ki so jo brez težav zadržali do konca.

V naslednjem krogu bo Triglav gostoval pri Salonitu, Krka pa bo gostila ACH Volley.

* Dvorana Planina, sodnika: Perčič, Kramar (oba Kamnik).

* Triglav Kranj: Toman, Bošnjak 16, Tučen 2, Bregant 13, Kos, Beravs 2, Bežek, Mali 11, Lužovec, Jenko 4, Maček, Kök, Rezar 4.

* Krka: G. Erpič 4, Vrhovšek 3, Klobčar, Kosmina, Borin, U. Erpič 5, Kafol, Pucelj, Klobčar, Renko, Turk 9.

* Izidi:

GEN-I Volley - Calcit Volley 0:3 (-17, -19, -22)

Triglav Kranj - Krka 3:0 (11, 21, 19)

Hoče - Salonit Anhovo 2:3 (24, 18, -22, -15, -11)

Črnuče - Panvita Pomgrad 2:3 (-23, 21, 21, -23, -13)

- sreda 22. 11.:

ACH Volley - Maribor

- lestvica:

Calcit Volley 5 4 1 14: 4 13

Salonit Anhovo 6 5 1 15: 8 12

ACH Volley 4 4 0 12: 2 12

Panvita Pomgrad 6 4 2 15: 8 12

Triglav Kranj 6 4 2 13: 7 12

Hoče 6 3 3 13:11 10

Maribor 5 2 3 8:11 5

Črnuče 6 1 5 7:16 5

GEN-I Volley 6 1 5 4:17 2

Krka 6 0 6 2:18 1

B. B.