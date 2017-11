Stara šola je tudi nov začetek

Mojca Metelko v novi prodajalni Stare šole na Vidmu (Foto: B. B.)

Krško - Po štirih letih obratovanja v starem mestnem jedru se je butik ponovne uporabe Stara šola v začetku tega tedna preselil na novo lokacijo v prostorih Tržnice Videm. V resnici ne gre le za selitev prodajalne rabljenih izdelkov, ampak za ambiciozno zastavljen projekt ustanavljanja regijskega inkubatorja za socialno podjetništvo.

Stara šola, ki jo vodi Sevničanka Mojca Ž. Metelko, deluje v okviru zavoda in društva Knof, ki bo prav v teh dneh praznoval deset let delovanja. Na novi lokaciji v prvem nadstropju tržnice na Vidmu razpolagajo z 270 m2 prostorov, ki so jih najeli od krškega podjetja Gazela. V njih bodo poleg trgovine delovale še šivalnica, maser in manikerka ter člani nastajajoče skupnosti sodela (ang. = coworking) , ki bo prva te vrste v Posavju (povabilo za članstvo bodo objavili v kratkem). V socialnem inkubatorju bo tudi delavnica s CNC-stružnico ter laserskim in 3D-tiskalnikom, ki bo (skupaj z mentorjem) na voljo podjetniškim startupom pa tudi drugim zainteresiranim. Uredili bodo tudi manjše stanovanje za prostovoljce, ki bodo v Krško prišli iz programa Erasmus+, našteva Metelkova.

Ugodni nakupi



Center ponovne rabe Stara šola je bil leta 2011 ustanovljen v Sevnici, kjer se je doslej tudi najbolj prijel, sicer pa ima poslovalnice še v Trbovljah, Brežicah in Krškem, dogovarjajo pa se še za prodajalno v Litiji. Stara šola je v Krškem doslej delovala v prostorih, ki jim jih je v brezplačno uporabo oddala zveza Sonček, a je ta svojo nepremičnino pred kratkim prodala.

»Lokacija je bila v resnici malo odročna. Tukaj smo bliže ljudem, čeprav nam trenutno zapora mostu ne gre ravno na roke,« pravi Metelkova. Največji del ponudbe prodajalne predstavljajo rabljena oblačila, med katerimi je tudi kar nekaj kosov priznanih blagovnih znamk, kot so Boss, Mura in Labod. Tudi obutve je precej, tu so še igrače, oprema za gospodinjstvo in drugo. Cene so ugodne, med našim obiskom je denimo neka gospa za pet ali šest majic in puloverjev ter zimske čevlje odštela 17 evrov.

Vsaj toliko kot strank je tudi tistih, ki v center ponovne rabe prinesejo predmete, ki jih ne potrebujejo več. V Stari šoli jih prevzemajo brezplačno, le kak naročen kos, denimo belo tehniko, občasno tudi odkupijo. »Največ dobimo oblačil. Tista, ki niso več primerna za prodajo, postanejo surovina za industrijske krpe. No, zdaj se z našim podjetnim partnerjem, kmetijo Veles, kjer delajo hiše iz naravnih materialov, slame in ilovice, ukvarjamo z vprašanjem, ali bi se dalo ta tekstil uporabiti kot izolacijo za stavbe,« pripoveduje Mojca Metelko.

Podpore bi bili veseli

V socialnih podjetnih skupine Knof je sicer zaposlenih 8 oseb, od tega dve prek javnih del. Več kot 60 odst. vseh prihodkov, teh je na leto okoli 100.000 evrov, ustvarijo na trgu s prodajo blaga in storitev, drugi pomembnejši vir pa so še spodbude za javna dela. »Projektov, na katere bi se lahko prijavili, praktično ni, in tudi z dosedanjimi prijavami nimamo najboljših izkušenj,« pravi Metelkova in upa, da bo v prihodnosti kaj bolje. Svoje načrte za sodelo so pred kratkim denimo predstavili Centru za podjetništvo in turizem Krško, Matelkova pa tudi upa, da bo pomen njihovega dela znala prepoznati tudi krška občina, ki je sicer pozdravila njihov prihod na območje tržnice, v katero so bila v zadnjih letih prek projekta Posavska špajza vložena precejšnja sredstva, a še ni v popolnosti zaživela.

Boris Blaić

