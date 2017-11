Gorele pnevmatike na deponiji

13.11.2017 | 07:00

Minulo noč ob 1.45 uri so v naselju Potok, občina Straža, na deponiji gorele pnevmatike. Požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Vavta vas in PGD Dolenja Straža. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Težave z elektriko

Včeraj ob 5.58 je bila na območju levega dela mesta Krško zaradi okvare na visokonapetostnem daljnovodu prekinjena dobava z električno energijo. Brez električne energije je ostalo 1894 odjemalcev. Napako na daljnovodu so odpravili dežurni delavci podjetja Elektro Celje.

Tudi danes brez nje ...

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območjuTP Krško šola TSŠ izvod Pošta Sodišče med 11:30 in 14:30 uro; za področje nadzorništva Bistrica pa na območju TP Gregovci, Gregovci vas, Stara vas 2 Bizeljsko, Grgij in Nova vas Bizeljsko med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.