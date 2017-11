Vinske kleti na stežaj odprle svoja vrata

13.11.2017 | 08:05

Metlika, Čurile - V metliški občini je že vrsto let v navadi, da dan po godu sv. Martina, torej 12. novembra, vinogradniki in vinarji pripravijo dan odprtih vrat svojih kleti. Včasih je bilo vinogradnikov, ki so se odločili za tovrstno gostoljubje, več, letos pa so bili to Vinska klet Kmetijske zadruge Metlika, Soseska zidanica Drašiči in Hiša vina Pečarič iz Čuril pri Metliki.

Sedemčlanska Pečaričeva družina (fotografije v galeriji), ki še edina od zasebnih vinogradnikov vztraja pri dnevu odprtih vrat, obisk številnih obiskovalcev skoraj vsako leto poleg predstavitve svoje kleti in dejavnosti izkoristi tudi za kakšno novost. Letos jih je bilo kar nekaj: prenovili so trgovinico, uredili zorilnico za domače mesnine, predstavili so belo zvrst vina iz nove, že pete blagovne znamke, ki so jo poimenovali Od zida. Slovesno pa so predali namenu tudi vinogradniški traktor s priključki, ki so ga v okviru kolektivne naložbe kupili štirje vinogradniki.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

