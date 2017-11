Nepozabno druženje s Slovenci v Kanadi

13.11.2017 | 10:40

Novi spomini so se radi slikali tudi s kanadsko miss Slovenije.

Bela Cerkev - Ansambel Novi spomini si bo letošnje, enajsto leto svojega obstoja, prav gotovo zapomnili za vse čase. Tri tedne, konec avgusta in začetek septembra, so glasbeniki namreč igrali in prepevali pri slovenskih izseljencih v Kanadi in Ameriki.

Kot pove član ansambla Klemen Hribar, so se z veseljem odzvali povabilu Milana Vinčeca, predsednika vseslovenskega kluba v Kanadi, ki je za ansambel organiziral nastope v različnih krajih in poskrbel, da so prijetno preživeli tudi prosti čas. Mladi dolenjski glasbeniki - aktualno zasedbo, ki deluje od leta 2006 sestavljajo harmonikar Klemen Hribar iz Bele Cerkve, pevec Jože Mikec iz Mokronoga ter brata Rok in Denis Barbo iz Mirne Peči - so že nastopali po Evropi, čez lužo pa do sedaj še niso odšli, zato je bila to zanje še posebej zanimiva in lepa izkušnja.

Niagarski slapovi bodo fantom iz zasedbe Novi spomini ostali v lepem spominu.

»Vedno radi nastopamo, a predstaviti se Slovencem v tujini, je posebno doživetje. Zelo lepo so nas sprejeli in gostili,« pravi Hribar, ki pove, da so nastopali v kar nekaj krajih po Kanadi, v glavnem v bližini Toronta, kjer je največ Slovencev, en vikend pa so preživeli tudi v Clevelandu v Ameriki. Upoštevali so želje organizatorja turneje in se predstavili v narodnih nošah, na nastopih, ki so jih organizirala slovenska društva, pa so peli predvsem svoje avtorske skladbe, ter seveda slovenske narodno-zabavne pesmi in slovenske popevke. Navdušili so tri in štiriglasnim petjem.

SLOVENIJO IMAJO V SRCU

»Neverjetno, vse pesmi poznajo, prepevali so zraven in res uživali, starejši seveda zraven v spominih na svojo rodno domovino, ki jim ostaja v srcih, česar niso skrivali,« je povedal Hribar. Na dogodke, s katerih so mnogi odšli tudi s kakim od njihovih petih cd-jev, je prišel tudi mlajši rod, pa seveda drugi izseljenci v Kanadi. »Zanimivo se je bilo družiti in pogovarjati s Slovenci v Kanadi in videti, kako so z vsem dogajanjem v naši državi na tekočem, od glasbene scene do politike. Vsi so bili zelo prijazni in gostoljubni,« pravi Hribar in posebno zahvalo izreka Slovenki Anici, ki jih je ves čas gostila in jih z dobro kuhinjo razvajala. V prostem času so videli marsikaj zanimivega, v posebnem spominu jim bodo seveda ostali slavni Niagarski slapovi.

L. Markelj, foto: arhiv Novi spomini