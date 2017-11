Ponosni na nove pridobitve

13.11.2017 | 09:00

Foto: občina Sevnica

Sevnica - Ko je bila aprila letos podpisana pogodba med občino Sevnica in podjetjem GES d.o.o. iz Celja, so šolarji in zaposleni na podružnični osnovni šoli na Studencu ter tudi starši najmlajših, ki obiskujejo tukajšnji vrtec, še toliko z večjim veseljem pričakovali novo šolsko leto.V nekaj mesecih so zgradili nov prizidek, na novo pa uredili tudi sistem ogrevanja s toplotno črpalko.

Pridobitev so slovesno predali namenu v četrtek, ob tem pa pripravili pester program, kjer sta poleg osrednjega gosta mag. Gregorja Mohorčiča, generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ter župana občine Sevnica Srečka Ocvirka navzoče pozdravili tudi ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič in ravnateljica Vrtca Ciciban Sevnica Vlasta Fele.

Novi prizidek k obstoječi šoli, ki je bila nedavno tudi energetsko prenovljena, v pritličju prinaša dve igralnici za potrebe vrtca, kabinet in sanitarije, v nadstropju pa so nova učilnica, nova knjižnica in kabinet. Na novo je urejen sistem ogrevanja s toplotno črpalko. Vrednost investicije je znašala okrog 245 tisoč evrov.

»V to šolo prinašate življenje osnovnošolci že skoraj 140 let, družbo pa jim otroci iz vrtca delate od leta 2013. Ker se število učencev v podružnični šoli zvišuje, prav tako pa vključenost otrok v vrtce, je bila investicija več kot nujna. Izpolnjen je namen, da vam bo bolj prijetno, z več prostora, z več možnostmi za bolj kakovostno delo in nadaljnjo bogatitev družbenega utripa v tem prijetnem kraju,« pa je v nagovoru poudaril župan Srečko Ocvirk.

S. G., Fotografije: občina Sevnica

Galerija