Proti Ljubljani to jutro po polžje

13.11.2017 | 09:35

Proti Ljubljani gre to jutro počasi. (Foto: M.D./Facebook)

Že imate zimske gume? (Foto: J. A.)

Ponekod po državi že sneži, kar prinaša številne nevšečnosti v prometu. Če se odpravljate na pot, na dolenjski avtocesti lahko pričakujete zgoščen promet med Višnjo Goro in razcepom Malence, kjer se že vse jutro vozila premikajo po polžje, predora Mali vrh in Debeli hrib pa občasno zapirajo.

Po podatkih portala promet.si je bil potovalni čas med Obrežjem, kjer tovorna vozila na vstop v Slovenijo čakajo okoli dve uri, in Ljubljano dve uri (podatek ob 9. uri).

Danes bo sicer oblačno s padavinami, ponekod v notranjosti bo snežilo do nižin, večinoma pa nad 500 metri nadmorske višine, pravijo na Agenciji RS za okolje.

Zimska oprema

Mnogi so v minulih dneh že poskrbeli za zimsko opremo na svojih jeklenih konjičkih, ostali imajo za to formalno še dva dni časa. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah opremljena z zimsko opremo med 15. novembrom in 15. marcem ter v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali poledenelo (poledica).

Zimsko opremo za vozila s skupno maso do 3,5 tone sestavljajo štiri zimske pnevmatike z minimalno globino profila tri milimetre ali štiri letne pnevmatike z minimalno globino tri milimetre in snežne verige. Vozniku, ki nima ustrezne opreme, grozi denarna kazen v višini 40 evrov, če ovira promet, mu grozi kazen 500 evrov in pet kazenskih točk.

Vozila morajo na zimski čas ustrezno pripraviti tudi vozniki tovornih vozil. Zimsko opremo vozil s skupno maso nad 3,5 tone sestavljajo dve zimski pnevmatiki na pogonskih kolesih z najmanj trimilimetrskim profilom in lopata. Tovorno vozilo je lahko opremljeno tudi s štirimi letnimi pnevmatikami z minimalno globino profila tri milimetre, snežnimi verigami in lopato.

