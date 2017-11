Uspešen začetek akcije Pomagajmo družini Rajk

13.11.2017 | 12:30

Foto: OZRK Novo mesto

Novo mesto, Dolenjske Toplice - Družina Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah je zaradi svoje drugačnosti posebna družina. Režiser Rok Biček je družino spremljal, snemal in ji pomagal skoraj 10 let. Tako je nastal impresiven in vznemirljiv dokumentarni film Družina.

Kot smo že poročali, je Območno združenje Rdečega križa Novo mesto prejšnji teden začelo humanitarno akcijo Pomagajmo družini Rajk, za pomoč družini in obnovo hiše.

V petek so v Anton Podbevšek Teatru v okviru Liffa predvajali film Družina, s prostovoljnimi prispevki pa so zbrali 555 evrov, kar je spodbuden začetek akcije, so sporočili iz OZRK Novo mesto. Včeraj pa sta režiser filma Rok Biček in prostovoljka Nuša Rustja obiskala Rajkove. Skupaj so praznovali Mitjev rojstni dan in se dogovorili, kako bodo sodelovali na Liffovih predstavah Družine v Cankarjevem domu in Kinodvoru ter spodbudili gledalce k podpori humanitarne akcije.

Kdor želi pomagati družini Rajk, lahko sredstva nakaže na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic: 00-903056, pripis: Pomagajmo družini Rajk, naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto. Še posebej so dobrodošli podarjeni gradbeni in drugi material za obnovo, obrtniške storitve, strokovno znanje za nadzor in vodenje gradbenih del.

S. G.