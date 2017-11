Jantarnemu bo sledilo Štukljevo leto

13.11.2017 | 11:15

Štukljevo leto so predstavili Robert Judež, Franci Judež, župan Gregor Macedoni in Jasna Dokl Osolnik. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko je Dolenjski muzej že septembra zaprl osrednjo razstavo jantarnega leta v Novem mestu in se to sedaj tudi formalno oziroma koledarsko izteka, se bo drevi s pogovorom Novomeški šport skozi čas, dan po 119. rojstnem dnevu Leona Štuklja, začelo Štukljevo leto, ki bo doseglo vrhunec 12. novembra prihodnje leto z osrednjo slovesnostjo ob 120. obletnici njegovega rojstva.

Štukljevo leto, ki bo potekalo v duhu prirejenega slogana Zdrav duh v Novem mestu (Mens sana in oppido novo), izpeljanem iz latinskega reka Mens sana in corpore sano (Zdrav duh v zdravem telesu), so predstavili danes zjutraj na novinarski konferenci v Kulturnem centru Janeza Trdine. Župan Gregor Macedoni je poudaril, da bo v Novem mestu Štukljevo leto potekalo v sklopu evropskega leta kulturne dediščine in je nadaljevanje promocijskih zgodb proslave 650-letnice Novega mesta in jantarnega leta. "Leon Štukelj je bil celovita osebnost, simbol vitalnosti in zdravega odnosa do življenja vse življenje. V projektu smo združili številne organizacije in posameznike, ne le športne klube, ampak tudi ustanove s področja kulturne dediščine. V Novem mestu imamo številne zelene površine in uspešne športne organizacije. S projektom se intenzivno ukvarjajo Zavod Novo mesto, Dolenjski muzej in ekipa na občini," je na novinarski konferenci povedal župan.

Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda Novo mesto Robert Judež je povedal, da se bo njegov zavod v projekt vključil na dveh področjih - na tehničnem in strokovnem, vodja projekta Franci Judež pa je je rekel, da želijo prireditelji s Štukljevim letom aktivirati Novomeščane k športni aktivnosti in udeležbi na športnih prireditvah ter poleg tega vzpodbuditi producente na športnem področju. Največji izziv za organizatorje bo po njegovem mnenju slavnostna prireditev ob Štukljevem 120. rojstnem dnevu, ki je obenem tudi 57. rojstni dan verjetno najboljše gimnastičarke vseh časov Romunke Nadie Comaneci, ki jo bodo tudi povabili na prireditev.

Delež Dolenjskega muzeja pri Štukljevem letu je predstavila direktorica Jasna Dokl Osolnik, ki je poudarila, da želijo z obnovljeno in dopolnjeno razstavo Leona Štuklja predstaviti mladim, ki ga še ne po znajo, saj je 8. novembra od njegove smrti minilo že osemnajst let.

I. V.

novejši najprej Komentarji (6) 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Športnik555 Vsaka čast Leonu Štuklju. Tu ni nobene dileme ali dodatnih vprašanj. Zelo nehigijensko se mi pa zdi da se taka veličina človeka in športnika predstavlja skozi prizmo takih trenutnih "strokovnjakov" za šporrt v MONM. Vprašanja so in to mnoga tem, ki se tako veselo predstavljajo kot skrbniki športa v Nm. Številna vprašanja. Kako se delijo sredstva športnim društvom v NM preko javnih razpisov, kako se določajo športniki leta, kako se omogoča razvoj športa in posamenih športnih panog, kako se delijo občinski športni objekti, itd..itd. Odlično leto za odgovore na številna vprašanja športa v MONM, v letu posvečenem športu ki prihaja. Prepričan sem, da čisto konkretnih vprašanj s tega področja ne bo zmanjkalo, skozi vse leto.. Celotni ekipi MONM, ter predvsem tako im. ZAVODU. 4h nazaj Oceni Pok. Sandi Čolnik OK, ker ni drugega bolj primernega članka, bom vprašal tukaj. Spomladi bo 2 leti od rušitve objekta stare občine. Kakšni so načrti sedaj? Ni bil dogovorjen rok izvedbe? 4h nazaj Oceni Športnik555 @Sandi na tem mestu bo zgrajena večnamenska Športna dvorana s 5000 sedeži , ter bazen. Evo pa sem povezal tvoje vprašanje in ti odgovoril v zvezi s temo, ki je omenjena. :) Šport v MONM namreč :) 4h nazaj Oceni Jan Se pravi je po tvoje smiselno, da mesto in meščani praznujemo ali obeležimo spomin na olimpijonika samo samo, če bo prava oblast? 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Profesionalno kruhoborstvo Seveda. Trenutna oblast si ne zasluži praznovanja. 17m nazaj Oceni Športnik555 Tako je, Bošt Jan ne zaslužite si. Zato ker uničujete šport V NM in ne podpirate mladine. Oziroma le določene. Sramotite športno etiko in športna načela olimpizma, Z vašim današnjim odnosom do športa in športnika v NM, si Ne zaslužite počastitve ter omembe pok.gosp. Leona Štuklja. Preglej samo prijavljene komentatorje