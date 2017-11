Komandirju Leskovarju zahvala treh županov ob odhodu v pokoj

13.11.2017 | 13:20

Sprejem za komandirja PP Dolenjske Toplice Milana Leskovarja ob odhodu v pokoj. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - V prostorih topliške občine so se dopoldne župani občin Dolenjske Toplice, Straže in Žužemberka, Jože Muhič, Dušan Krštinc in Franc Škufca, zahvalili komandirju Policijske postaje Dolenjske Toplice Milanu Leskovarju, ki se je upokojil. Prišel je v spremstvu svojega naslednika Tomaža Agniča, ki sicer še ni uradno potrjen in je zadnja štiri leta bil njegov pomočnik.

Leskovar, ki je topliško policijsko postajo vodil zadnjih pet let, je izpostavil dobro sodelovanje z vsemi tremi občinskimi upravami, skupnim medobčinskim inšpektoratom in redarstvom ter lokalno skupnostjo. Veseli ga, da je stanje v vseh občinah dokaj varno in da ne beležijo kakšnih hudih kaznivih dejanj na vseh področjih delovanja policijske postaje, ki poleg omenjenih občin pokriva tudi novomeško krajevno skupnost Uršna sela. Tudi Agnič je poudaril, da se bo trudil, da bo takšno sodelovanje ostalo v prihodnje.

Ob tej priložnosti so Milanu Leskovarju župani izročili posebno zahvalo za dolgoletno delo v Slovenski policiji, za izkazano požrtvovalnost in posebno hrabrost pri reševanju ljudi in premoženja ter pri opravljanju varnostnih nalog na območju občin Dolenjske Toplice, Straža in Žužemberk.

M. Ž.

