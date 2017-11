Po dveh urah in pol do nove zmage

13.11.2017 | 14:10

Foto: arhiv DL

Novo mesto - 6. krog prve slovenske namiznoteniške lige za moške je v Drgančevju prinesel zanimivo srečanje med NTK Krka in NTK Sobota, ki so ga s 5:3 dobili Novomeščani.

Veteran Bojan Pavič je s 55-imi leti prikazal dober pingpong in premagal tokrat nekoliko nerazpoloženega domačina Tilna Novaka, so sporočili iz novomeškega kluba. Najboljši mož v domači vrsti je bil Peter Hribar s tremi zmagami in enim samim izgubljenim nizom, potrebni točki za zmago je prispeval še vedno nekoliko poškodovan Tilen Cvetko, medtem ko je Tilen Novak obe tekmi izgubil z najtesnejšim izidom. Sodnika Zadkovič in Vertuš sta, kar se na tekmah v Novem mestu zgodi redko, podelila dva rumena kartona: Paviču in Novaku.

Rezultati: Novak – Pavič 2:3, Cvetko – Vidmar 3:0, Hribar Roudi 3:0, Cvetko – Pavič 3:1, Novak – Roudi 2:3, Hribar – Vidmar 3:0, Cvetko – Roudi 0:3, Hribar – Pavič 3:1.

»Hribar je odigral zanesljivo, Cvetku je proti Roudiju očitno ponagajala poškodba, Novak pa je imel v obeh dvobojih nekaj smole, saj je proti Paviču povedel z 2:1, a ni našel prave igre, da bi svoje moštvo na začetku tekme povedel v vodstvo," je dejala trenerka Andreja Ojsteršek Urh.

V sedmem kolu bodo krkaši v soboto gostovali pri ŽNTK Maribor, ki je v dosedanjih tekmah dokazal, da sodi med ekipe, ki se bodo potegovale za najboljša mesta v najkakovostnejši slovenski namiznoteniški ligi.

S. G.