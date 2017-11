Počilo zaradi štirih centimetrov snega; pijani delali neumnosti

13.11.2017 | 14:50

Danes okoli šeste ure zjutraj je bila PU Ljubljana obveščena o prometni nesreči na regionalni cesti med Velikimi Laščami in Ljubljano, v kateri sta bili udeleženi dve tovorni vozili in avtomobil.Policisti so ugotovili, da je 39-letni voznik vozil tovorno vozilo znamke MAN s priklopnikom po glavni cesti iz smeri Velikih Lašč proti Ljubljani. V naselju Rašica, kjer je klanec, se je zaradi snežnih razmer (cca. 4 cm snega na vozišču) počasi premikal naprej. Za njim je pripeljal 47-letni voznik osebnega avtomobila znamke Citroen, ki ga je želel obvoziti, v tistem trenutku pa je iz nasprotne smeri pravilno po svojem smernem vozišču pripeljal 40-letni voznik vlečnega vozila znamke MB Actros s pripetim polpriklopnikom. Voznik in potniki v osebnem vozilu so pred trčenjem s tovornim vozilom izstopili iz vozila. Zaradi odpravljanja posledic nesreče je bila popolna zapora do 7.30, obvoz je bil urejen skozi naselje Rašica. Policisti so voznikoma tovornih vozil izdali plačilni nalog zaradi kršitve 28. člena ZPrCP (omejitve prometa) , vozniku osebnega vozila pa zaradi kršitve 53. člena ZPrCP (vožnja mimo).

Pijan povzročil nesrečo

Brežiški policisti so bili v petek popoldne obveščeni o prometni nesreči v Gornjem Lenartu. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 52-letni voznik avtomobila, ki je zaradi vožnje na neprimerni varnostni razdalji trčil v avtomobil, ki ga je vozil 22-letni voznik. V nesreči se je lažje poškodovala 18-letna potnica v vozilu 22-letnika. Policisti so še ugotovili, da je bil povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,71 miligrama alkohola. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Predčasen konec spusta s Trške gore

Novomeški policisti so bili v soboto obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Ugotovili so, da je 51-letni moški kolesaril na območju Trške gore in pri vožnji po klancu navzdol zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. V bolnišnici so mu oskrbeli lažje poškodbe glave. Policisti so še ugotovili, da je bil kolesar pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,64 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ostal brez izpita

Novomeški prometniki so bili v petek zvečer obveščeni, da naj bi v Mirni Peči voznik avtomobila vozil z veliko hitrostjo in zapeljal skozi rdečo luč na prehodu ceste čez železniško progo. Policisti so na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, katerih pa sprva ni upošteval. Po ustavitvi so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Zoper 25-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligrama alkohola, bodo zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Odvzeli so mu tudi vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Pijani tovornjakar žalil policiste

Policisti Specializirane enote za nadzor prometa, ki so minuli konec tedna opravljali naloge na območju Policijske uprave Novo mesto, so v noči na petek na cesti med Sevnico in Krškim ustavili voznika tovornega vozila. Med postopkom so ugotovili, da 53-letni voznik vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola. Kršitelj se z rezultatom ni strinjal, zato mu je policist odredil strokovni pregled v zdravstvenem domu. Kršitelj je ves čas postopka žalil policiste in se upiral, zato so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Na pristojno tožilstvo bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Nasilnežu izrekli prepoved približevanja

Krške policiste so v petek popoldne poklicali na pomoč zaradi nasilja v družini v okolici Krškega. Takoj so se odzvali, zbrali obvestila in ugotovili, da je pijan 45-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad svojo partnerko. Osumljenec je žrtev pretepal, kričal je nanjo, ji grozil in razbijal inventar v stanovanju. Policisti so žrtev zaščitili in osumljencu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Kradli po gradbiščih

Na dveh deloviščih v Novem mestu so med četrtkom in soboto neznanci vlomili v gradbiščna zabojnika in ukradli dve vibracijski plošči, agregat in posodo z gorivom. Povzročili so za okoli 17.000 evrov škode.

Ob denar in nakit

Med četrtkom in petkom je v Črnomlju nekdo skozi odprto okno vstopil v stanovanjsko hišo in odnesel 300 evrov.

V Sevnici je v soboto popoldne neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Vzel je dokumente ter zlat nakit.

V Cerkljah ob Krki je v minulih dneh nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar ter zlat nakit. Škode je za okoli 5.000 evrov.

Vlomil v avto

Na parkirnem prostoru v okolici Dolenjskih Toplic je včeraj nekdo razbil steklo na vratih avtomobila in odnesel nahrbtnik ter torbico z dokumenti, bančnimi karticami, ključi in dvema mobilnima telefonoma. Lastnika je oškodoval za 2.500 evrov.

Odpeljal orodje

V Dešeči vasi je med soboto in nedeljo nekdo vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo in odtujil kotno brusilko, električne vodnike, samokolnico ter vijake. Lastnika je oškodoval za 1.500 evrov.

Afganistance Alžirca, Maročana in Mavretanca predali Hrvatom

Policisti na mejnem prehodu Obrežje so v petek dopoldne na tovornem vozilu bosanskih registrskih oznak našli skritih pet državljanov Afganistana, ki so se med tovorom in na podvozju vozila skušali izogniti mejni kontroli.

Pri Božakovem so metliški policisti v noči na petek med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli državljana Alžirije in državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

V noči na nedeljo so brežiški policisti v Čatežu ob Savi prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

Policisti Postaje mejne policije Dobova so med opravljanjem mejne kontrole v enem izmed vagonov, ki je iz Srbije prevažal pesne rezance, našli skritega državljana Mavretanije, ki se je skušal izogniti mejni kontroli.

Tujce so policisti po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.