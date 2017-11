Otroci in policisti skupaj za večjo varnost

13.11.2017 | 17:20

Foto: NIJZ OE Novo mesto

Novo mesto - Poročali smo že o preventivni akciji novomeške enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Policijske uprave Novo mesto in otrok ter vzgojiteljev na nekaterih dolenjskih šolah in vrtcih.

V začetku šolskega leta so namreč povabili vse osnovne šole in vrtce dolenjske regije k sodelovanju na likovnem natečaju, kjer so sodelujoči obravnavali problematiko alkohola v prometu in pod vodstvom mentorjev izdelali slikovne izdelke z osebnim sporočilom vozniku. Izdelke so zbirali na NIJZ OE Novo mesto. Kot je sporočila Janja Jurečič, so prejeli kar 447 slikovnih izdelkov iz 16 osnovnih šol in vrtcev, ki so bili ustvarjeni pod vodstvom 39 vzgojiteljev in učiteljev.

V petek, dan pred Martinovim, so sodelavke NIJZ OE Novo mesto v dopoldanskih urah izvedle ulično akcijo v sodelovanju z učenci 3. razreda Osnovne šole Drska ter Policijsko postajo Novo mesto, ki je potekala na avtobusnem postajališču na Topliški cesti. Otroci so naključno ustavljenim voznikom, ki so jih ustavljali policisti, podarili slikovne izdelke, ki so nastali na likovnem natečaju ter jim zaželeli »Srečno vožnjo brez alkohola!«

Glavni namen celotne akcije »Otroci za varnost v prometu« je dvigniti ozaveščenost o posledicah uživanja alkohola pri udeležencih v prometu z izvedbo preventivnega programa. Osrednji namen in sporočilna vrednost akcije pa je predvsem potrkati na vest voznikom z osebnim sporočilom otrok, ki so razmišljali o posledicah zlorabe alkohola v prometu, so še sporočili z novomeške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

