Informacija o posilstvu pretresla starše in javnost; izkazalo se je, da gre za laž

13.11.2017 | 15:30

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribica je na svoji spletni strani objavila obvestilo, da so navedbe v članku lažne in zlonamerne. (Foto: spletna stran Občine Ribnica)

Ribnica - Včeraj je portal Nova 24 tv objavil škandalozno novico, da naj bi v sanitarijah OŠ Ribnica romski učenec posilil mlajšega dečka, ravnateljica pa naj bi zadevo skušala skriti pred javnostjo. Informacija, ki se je kot blisk razširila po družbenih omrežjih, je ljudi pretresla in zanimalo nas je, kaj se dogaja na ribniški šoli.

"Na spletu se je pojavila LAŽNA informacija o nasilnem dogodku na naši šoli ter LAŽNA IN ZLONAMERNA informacija o ravnanju ravnateljice. Obveščamo učence, starše in ostalo javnost, da so navedbe v tem članku, tako o samem dogodku, kot o ravnanju ravnateljice v zvezi z njim, v celoti neresnične. Na naši šoli ni prišlo do posilstva in ravnateljica šole takega dogodka v nobenem primeru ne bi skrivala pred javnostjo niti tega ne bi zahtevala od nikogar.

Z objavo te LAŽNE novice novinarja A. L. na portalu Nova 24 tv.si je bila šoli in ravnateljici narejena nepopravljiva škoda. Žal nam je, da je ta LAŽNA, NEPREVERJENA IN ZLONAMERNA informacija vznemirila starše naših učencev. Zagotavljamo vam, da delo na šoli poteka po ustaljenem šolskem redu," se glasi obvestilo, katerega je danes šola objavila na svoji spletni strani, kot odgovor pa smo ga dobili tudi kot odgovor na naše vprašanje. Pod njim je podpisana ravnateljica Andreja Modic.

POLICIJA NI DOBILA PRIJAVE

O zadevi smo se pozanimali tudi na PU Ljubljana, od koder je predstavnica za odnose z javnostmi Nataša Pučko sporočila, da tovrstne prijave niso zabeležili. "Navedbe so policisti preverjali v vodstvu vzgojno izobraževalnega zavoda v smislu preverjanja okoliščin domnevnega dogodka, vendar po do sedaj zbranih obvestilih do takšnega dogodka ni prišlo. V zvezi navedenega vas naprošamo, kot tudi vse, ki bi o tem imeli informacije, da jih posredujejo na pristojno Policijsko postajo Ribnica ali na Policijsko upravo Ljubljana ali na številko 113."

Janja Ambrožič

