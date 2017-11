Obnovili bodo vodovod, kanalizacijo, razsvetljavo in uredili parkirišča

13.11.2017 | 20:15

Foto: občina Straža

Straža - Kar nekaj novosti bo v Straži v prihodnjih mesecih, predvsem ko gre za ureditev centra. Kot so sporočili iz občine, je ta teden podjetje Teleg-M d.o.o. iz Ljubljane pričelo z izvajanjem del po projektu "Ureditev lokalne ceste in parkirnih površin v centru Straže". V sklopu tega projekta bo v dolžini 200 metrov ločena fekalna in meteorna kanalizacija, obnovljen bo vodovod in cestna razsvetljava, urejenih bo 35 parkirnih mest za bočno parkiranje. Izdelano bo dostopno stopnišče do podhoda pod železniškimi tiri in s tem omogočena povezava s sprehajalno potjo ob reki Krki. Investicija znaša 345 tisoč evrov. Zaključek del je predviden do konca marca 2018.

Prejšnji teden pa je župan Dušan Krštinc podpisal pogodbo s podjetjem Mensel d.o.o., in sicer v zvezi z ureditvijo površin za pešce in padavinske kanalizacije v ulicah Stara cesta in Pod Srobotnikom. Z deli bodo začeli prihodnji teden.

V ulici Stara cesta, v dolžini 400 m (od križišča z ulico Pod Srobotnikom do križišča pri vrstnih hišah), v ulici Pod Srobotnikom pa v dolžini 200 m (od križišča v centru Straže do priključka ulice Zavrtnica) bo sočasno z gradnjo vodovoda po projektu »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« izvedena rekonstrukcija navedenih odsekov cest. Poleg gradnje vodovoda bo v sklopu projekta zgrajena nova padavinska kanalizacija, obnovljena bo cestna razsvetljava, zgrajena kanalizacija optičnega omrežja ter urejena površina za pešce v niveleti cestišča. Investicijo v višini 370 tisoč evrov bo Občina Straža financirala iz lastnega proračuna. Z deli naj bi zaključili do konca marca prihodnjega leta.

S. G., Fotografije: občina Straža

Galerija









starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 21m nazaj Oceni Bralec Katastrofa. Malo tu, malo tam... samo pogled na gradbišče v Jurki vasi pove vse!! Ne vem kakšen je to projekt....a je za ljudi v vasi ali kaj?? Preglej samo prijavljene komentatorje