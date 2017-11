Nesreči na Seidlovi in priključku Drnovo

14.11.2017 | 07:00

Včeraj ob 17.16 uri sta v križišču na Seidlovi cesti v Novem mestu trčili dve osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem.

Ob 14.14 sta na priključku na AC v Drnovem, občina Krško, trčila osebno in tovorno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, vendar njihova intervencija ni bila potrebna.

Padel na tla

Ob 9.13 je v Brvacah, občina Grosuplje, med razkladanjem tovonega vozila, voznik padel na tla. Za poškodovanega voznika je poskrbela ekipa NMP.

Bela pena na Savi

Ob 16.25 je bila na reki Savi v Sevnici opažena bela pena. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in policisti PP Sevnica, ki so ugotovili, da je vzrok penjenja povečan pretok reke zaradi odprtja loput na HE Boštanj.

Klonilo pod snegom

Ob 7.40 se je na cesti Krka-Hočevje, občina Ivančna Gorica, pod težo snega podrlo drevo. Prostovoljni gasilci PGD Krka so drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Vinomer;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področj nadzorništva Krško mesto med 8. in 10. uro na območju TP Drnovo izvod gostilna Pacek in med 11. in 14.30 uro na območju TP Spodnji grič izvod Mencingerjeva spodaj ter na področju nadzorništva Bistrica med 8. in 11. uro na območju TP Gregovci, Gregovci vas, Stara vas 2 Bizeljsko, Grgij in Nova vas Bizeljsko.

M. K.