Na vašo pobudo: Kdo je oziroma ni pristojen?

14.11.2017 | 08:40

Zapuščeno vozilo že več let razpada na javnem parkirišču. (Foto: K. R.)

Novo mesto - Na uredništvo se je po neuspešnem dopisovanju s pristojnimi službami obrnila Karmen Rodič. »Že več kot pet let na parkirišču pred bloki na Šegovi ulici stoji zapuščen avto. Brez tablic (ves čas), spuščene gume, preraščajo ga robide, odteka olje, ose so si v vozilu ustvarile gnezdo, skratka propada, razpada vsak dan pred našimi očmi,« je začela pripoved.

Po njenih besedah so stanovalci soseske ukrepali, a žal neuspešno. Pravijo, da se odgovorni z njihovo pritožbo igrajo pingpong, saj prenašajo odgovornost eni na druge, in sicer občinski redar na okoljskega inšpektorja in obratno. »Avto bi takoj odstranili, če bi bil parkiran na pločniku ali na prehodu za pešce in bi s tem ogrožal promet. Stanovalci ga lahko odnesemo tja, a to ni način.«

Na novomeški enoti Inšpektorata RS za okolje so za Dolenjski list povedali le, da so občanki že odgovorili, v odgovoru pa so zapisali, da »ker ravnanje z zapuščenimi vozili ne spada v pristojnost in delovno področje Inšpektorata RS za okolje in prostor«, prijavo odstopajo v reševanje medobčinskemu inšpektoratu. Z občine so nato na naše vnovično poizvedovanje ponovili, da »ker avto ne stoji na cestišču, inšpektorat v tem primeru nima pristojnosti«. Že marca so zadevo predali okoljskemu inšpektorju, »ki lahko v primeru znakov izrabljenosti vozila, ki vplivajo na okolje, odredi odstranitev«. So pa tokrat dodali, da je »po večmesečni neodzivnosti Inšpektorat RS za okolje in prostor prijavo vrnil v reševanje medobčinskemu inšpektoratu, ki je ponovno opozoril, da nima podlage za odstranitev vozila. V primeru nadaljnje neodzivnosti bomo sprožili upravni spor.«

Na občini še pravijo, da v podobnih situacijah občane, ko jih pristojne institucije preusmerijo na občinske službe, vljudno naprošajo, da jih o tem obvestijo v čim krajšem času.

Mi smo zadevo preverili še na Policijski upravi Novo mesto. »V primeru, da pooblaščena uradna oseba najde zapuščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo, s katero se naloži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe. Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v tem roku, ga odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se lahko zapuščeno vozilo uniči ali proda. Z globo 120 evrov se kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, čeprav je bila odrejena odstranitev,« je pojasnila tamkajšnja predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik. Tudi ona je bralko pozvala za podrobnejše podatke o lokaciji vozila, kar smo v njenem oz. imenu stanovalcev Šegove ulice storili kar sami. Z zanimanjem bomo počakali nadaljevanje …

Članek je bil objavljen v 45. številki Dolenjskega lista z dne, 9. november 2017. Po zaključku redakcije smo prejeli še odziv Ministrstva za okolje in prostor, v katerem so ponovili stališče okoljskega inšpektorata: »Nadzor nad ravnanjem z zapuščenimi vozli ne spada v delovno področje Inšpektorata RS za okolje in prostor. Na podlagi občinskih odlokov o ravnanju z zapuščenimi vozili izvajajo nadzor na tem področju občinski in medobčinski inšpektorati in redarstva.«

M. Martinović

Oceni Novomesto Občinski medresorski pingpong. Ko vidis da nobeden ni pristojen za nič ko je treba odgovarjati.