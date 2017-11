S prižigom sveč se bodo spomnili žrtev prometnih nesreč

14.11.2017 | 09:15

Krško - Na Trgu Matije Gubca se bodo v nedeljo v organizaciji Občine Krško in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s prižigom sveč spomnili vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah. S tem se tudi Krško pridružuje aktivnostim ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga Zavod Varna pot pod okriljem Organizacije Združenih narodov (OZN), Svetovne Zdravstvene organizacije (WHO) ter Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč obeležujejo 19. novembra.

Letošnji svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč poteka pod geslom V poklon življenju, zaznamovali pa ga bodo s pozivom k zmanjšanju števila smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah za 50 % do leta 2020.

