Otrokom z disleksijo in njihovim staršem bo polepšala življenje

14.11.2017 | 11:15

Zanimivi pravljici krasijo tudi izvrstne ilustracije. (Foto: osebni arhiv)

Urša Lamut (foto: osebni arhiv)

Novo mesto - Pri novoustanovljeni Založbi Lu sta danes izšli izjemni pravljici za otroke "To je moje" in "Rdeči fičko premaga strah", avtorice Urše Lamut. Novomeščanka, ki je tudi sama dislektik, bo svoji knjigi javnosti predstavila danes ob 17. uri v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu.

"V intimnem vzdušju bo Klepetavi ježek najmlajšemu občinstvu razkril, katera pravljica se skriva v kamišibaju. Ali bo to pravljica »To je moje«, ki pripoveduje o tem, kako pomembna je dobrosrčnost in pripravljenost deliti stvari z drugimi? Ali pa bo to pravljica »Rdeči Fičko premaga strah«, ki opisuje bistvo prijateljstva med šestletnim fantkom Teom in starodobnim Fičkom?" je med drugim zapisano v vabilu na predstavitev knjig.

Urša Lamut zaradi osebne izkušnje pozna težave otrok, ki se srečujejo z disleksijo ali pa kakšnimi drugimi problemi pri opismenjevanju. Kot je še povedala, bo na današnjem druženju v knjižnici poskrbljeno tudi za pester spremljevalni program. Zanj bodo poskrbeli Mija in Marko Pezdirc ter pevski zbor glasbene šole Marjana Kozine z zborovodkinjo Petro Slak in s klavirsko spremljavo Vide Zorko. Pevski zbor se bo predstavil s pesmimi iz Božične zgodbe, avtorice Neže Cerinšek, učenke glasbene šole Marjana Kozine.

S. G.