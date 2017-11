Dela v gospodarski coni Brezovica so končana, cesta znova odprta za promet

14.11.2017 | 10:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Danes do 12. ure bo znova stekel promet na območju gospodarske cone Na Brezovici, kjer je od junija potekalo komunalno urejanje in rekonstrukcija ceste, so sporočili iz Mestne občine Novo mesto.

Nova komunalna infrastruktura obsega vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje. Vrednost vseh pogodbenih del znaša 2.196.318,76 evrov z DDV. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je včeraj prestal pregled komisije za pregled in prevzem rekonstrukcijskih in obnovitvenih del regionalne ceste (DRSI in DRI).

Območje ima izvrstno strateško lokacijo, saj leži severno od državne ceste Karteljevo – Ločna, v bližini obeh priključkov Novega mesta na avtocesto Ljubljana – Obrežje in načrtovanega priključka 3. razvojne osi v smeri proti Beli Krajini. Območje se razteza na 30 ha površin in je zasnovano tako, da predstavlja servisno območje vsem ključnim podjetjem v mestu. Vsa potrebna komunalna oprema bo omogočila nadaljnje urejanje cone, razvoj podjetij in nova delovna mesta v občini, so še zapisali v sporočilu za javnost na novomeški občini.

S. G.

Novomesto In kako misli občina povrniti sredstva za izgradnjo ? Bo prispevek v brezovici toliko večji ?

gospodar Lepo. Ne razumem pa, zakaj v Nm stalno odpirajo nove cone, pri čemer še niti ene niso uredili kot se šika. Cikava je na pol narejena, še cest niso poasfaltirali, kot je treba. Podobno je z Livado. Cona ob Adriji Mobil že leta čaka, da kdo kaj zgradi. BTC v Češči vasi se je tudi ustavil na začetku. In tako dalje. A je treba vedno neko novo cono, ne da bi prej vsaj eno do konca izkoristili in uredili? Ne bi raje uredili dve, treh, kakor se spodobi? Ne pa da jih imamo deset, pa skoraj vse izgledajo kot sračje gnezdo.