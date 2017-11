Bridž gre tudi z Martinovo račko

14.11.2017 | 13:40

Zmagovalki petkovega turnirja sta bili Gozdana Petrič (druga z leve) in Vlasta Stokanovič (nasproti Petričeve). (Foto: I. Vidmar)

Bord – ovitek s predalčki, iz katerega igralci pred partijo vzamejo vsak svoje karte.

Novo mesto - Skoraj dve leti mineva, odkar so v Novem mestu ustanovili bridž klub, ki je konec minulega tedna v prostorih Hiše sožitja v sodelovanju z Bridge akademijo iz Ljubljane pripravil zdaj že tradicionalni Martinov bridž vikend. Poleg dvodnevnega turnirja oziroma dveh parskih turnirjev so pripravili tudi predavanje slovenskega velemojstra bridža Marjana Zadela.

Parskih turnirjev se je udeležilo osemnajst igralcev. V petek je zmaga pripadla ženskemu paru Gozdana Petrič-Vlasta Stokanovič, v soboto pa sta zmagala Vladimir Uglešić in Vida Žgajnar Dugar. Kot se za po vinskem prazniku poimenovani turnir spodobi, so resno tekmovanje novomeški igralci bridža obogatili z druženjem z Martinovo račko, mlinci, rdečim zeljem in mladim vinom.

Bridž je najbolj priljubljena igra s kartami v svetu, že pet let pa jo organizirano igrajo tudi v Novem mestu, kjer se igralci bridža dobivajo na mesečnih turnirjih v prostorih novomeškega društva upokojencev. Svoj klub je Novo mesto dobilo po lanskem januarskem turnirju dobilo. Bridž po vsem svetu organizirano igra več kot 60 milijonov ljudi, Svetovna bridž zveza (WBF) pa je članica Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki bridž priznava za šport oziroma miselni šport. Bridž se igra s paketom 52 kart, z asom kot najvišjo in dvojko kot najnižjo karto. Igrajo ga štirje igralci, razdeljeni v dva para. Igralca iz para sedita drug nasproti drugemu. Igra se začne z licitacijo, ko vsak par napove, koliko vzetkov bo dobil in katera barva bo adut. V nadaljevanju poskuša par, ki je zmagal v licitaciji, osvojiti vsaj toliko vzetkov, kot je napovedal. Igralca iz para se med sabo sporazumevata s tako imenovanim licitacijskim sistemom, ki je skupek pravil o pomenu posameznih napovedi.

Novomeški klub šteje že več kot trideset 30 članov, ki se dobivajo dvakrat na teden v prostorih Društva upokojencev. Tudi letos novince vabijo na tečaj bridža, ki ga bo v RIC vodil starosta novomeškega bridža Vladimir Uglešić.

I. Vidmar

