Z neregistriranim vozilom "prosto po Prešernu" prevažal otroka

14.11.2017 | 12:30

Foto: arhiv DL

Črnomaljski policisti so včeraj v Črnomlju ustavili voznika, ki je vozil neregistriran avtomobil, v njem pa prevažal otroka, ki ni bil zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom. Kršitelju so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli registrske tablice. Voznik odredbe policistov ni upošteval, saj so ga v večernih urah ponovno ustavili. Tokrat so mu avtomobil znamke Mazda zasegli in o kršitvah seznanili pristojno sodišče.

Med kontrolo prometa v Senovem so krški policisti včeraj zjutraj ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen saxo. Med postopkom so ugotovili, da 58-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

J. A.

novejši najprej Komentarji (4) 2h nazaj Oceni Novomesto Dobro dobro. Samo zakaj se lahko romi peljejo brez vozniške, z nerigistriranimi vozili in nepripeti ? Enega črnomaljčana pa ustavijo, ko ni nikomur naredil nič. 1h nazaj Oceni Krkan To ni mogoče, da bi se cingan vozu brez vsega, mislim, to je iz trte zvito 40m nazaj Oceni Tina Ciganom je treba pomagat, da se socializirajo ! 30m nazaj Oceni Mici Tako je Tina. Upam da veš da cigan in Rom ni isto. Cigani so tudi v Slovenskih, Hrvaških .... tudi v Nemških vrstah. Res pa je, da je med Romi največ ciganov. To, da je treba cigane socializirat se popolnoma strinjam. Preglej samo prijavljene komentatorje