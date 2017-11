Z ogljem lani do novih igral, letos pa do želenega defibrilatorja

14.11.2017 | 14:25

Veseli vaščani Zloganj ob novi pridobitvi.

Zloganje - Na martinovo nedeljo so se v Zloganju veselili pomembne pridobitve - novega defibrilatorja. Zasluge zanj ima predvsem oglarska sekcija Turističnega društva Škocjan, saj so izkupiček od prodaje oglja, ki so ga kuhali tudi letos, namenili za ta pomemben pripomoček, ki rešuje življenja - lani so npr. z ogljem kupili nova vaška igrala. Pri defibrilatorju se za pomoč zahvaljujejo tudi donatorjem.

Z ogljem so lani v Zloganju prišli do novih igral, letos pa do želenega defibrilatorja. (Foto: L. M.)

Kot pravi eden najbolj aktivnih v vasi in predsednik Vaškega odbora Škocjan Matej Krnc, so defibrilator za enkrat namestili kar na steno njihovega hleva sredi vasi, kajti kakega primernejšega javnega objekta nimajo, so pa v dogovorih z občino, da se najde kako boljše mesto, ko bo v vasi urejena javna razsvetljava. Kot pravi Krnc, upajo, da ga ne bodo nikoli uporabljali, če pa že, mora znati z njim rokovati čim več občanov.

Zato bodo v kratkem povabili na izobraževanje. Zloganjski defibrilator je že peti v škocjanski občini - v občinskem središču se nahaja pri osnovni šoli in lekarni, eden je pri kulturnem domu na Bučki in eden pri gasilskem domu v Dobravi.

L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni 727 Bravo vas poznam in to je to zato ker znate skup držat bilo bi lepo če bi naši Trebanceljni to videl.. Preglej samo prijavljene komentatorje