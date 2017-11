Pod košarkarskimi obroči se bodo potili z dobrodelnim namenom

14.11.2017 | 17:30

Članska ekipa KK Brežice (Foto: arhiv kluba)

Žoga s podpisi igralcev je ena od stvari na dobrodelni dražbi, ki poteka do petka zvečer.

Brežice - Košarkarski klub Brežice se bo v soboto in nedeljo na poseben način pridružil projektu Mirno Morje. Gre za socialno-pedagoški projekt doživljajske pedagogike v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladostnih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

V športni dvorani Gimnazije Brežice se bodo odvijale tekme selekcij brežiškega košarkarskega kluba, obiskovalci pa bodo s svojimi prispevki podprli projekt Mirno Morje in omogočili otrokom s posebnimi potrebami enotedensko jadranje v Dalmaciji.

Košarkarski klub Brežice bo vse prostovoljne prispevke, prejete na Dnevu košarke 2017, podaril organizatorjem projekta Mirno morje. Organizirali bodo tudi dobrodelno dražbo - klub bo namreč doniral košarkarsko žogo s podpisi članske ekipe, majico Košarkarskega kluba Brežice ter uokvirjeno sliko članske ekipe.

Kot so sporočili organizatorji, se bo dobrodelna dražba izvajala izključno preko uradnega klubskega maila (info@kkbrezice.si), kamor lahko pošljete ponudbo za enega izmed omenjenih izdelkov. Začetna cena za vsak izdelek je 10 €. Dražba bo potekala do petka, 17. 11. 2017, do 20. ure. Dražitelj, ki bo za izdelek ponudil največ, bo izdelek prejel med polčasom članske tekme. Na tekmi, ki se bo začela ob 18. uri, se bosta sicer pomerili članski ekipi Brežic in Dravograda.

Razpored tekem na Dnevu košarke 2017 v Brežicah:

Sobota, 18. 11. 2017

Mlajši pionirji U13

9.00 HPG Brežice – Krško

10.15 Kolpa Črnomelj Metlika – Krško

11.30 HPG Brežice – Kolpa Črnomelj Metlika

Kadeti, U17

13. 10 HPG Brežice – Kolpa Črnomelj

Člani

18.00 Brežice – Dravograd

Nedelja, 19. 11. 2017

Pionirji U15

9.30 HPG Brežice – Metlika

Mladinci U19

16.00 Brežice – Hrastnik

S. G.