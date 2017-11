"Kontejnerski" vrtec na Majerju znova sprožil val ogorčenja

14.11.2017 | 15:45

Klavrna podoba stavbe, v kateri se dnevno zadržuje 31 otrok in 7 zaposlenih in za katero se že 20 let govori, da je le začasna rešitev prostorske stiske. (Foto: S.G.)

Na levi prostori nekdanje vojašnice, na desni vrtec. Dostop do vrtca, kateri dolgo časa ni bil ustrezno urejen, je razjezil tudi črnomaljsko županjo. (Foto: S. G.)

Črnomelj - Pred dnevi je eden od staršev, ki imajo otroka v vrtcu na Majerju, županji občine Črnomelj Mojci Čemas Stjepanović poslal odprto pismo, v katerem je znova izpostavil katastrofalne razmere v tej enoti vrtca, ki jo obiskuje 31 otrok v starosti 1-2 let.

Kot smo tudi v Dolenjskem listu že poročali, otroci bivajo v improviziranih kontejnerjih, ki stojijo v degradiranen in neprimernem propadajočem okolju, nasproti nekdanje kasarne, enota tudi nima zunanjih igral, za otroško igro zunaj montažne zgradbe je na voljo zgolj manjši ograjen prostor, dovoz in parkirišče pred stavbo pa sta neurejena, makadamska in luknjasta, je med drugim v odprtem pismu izpostavil Darjan Grudnik, ki v Črnomlju živi od leta 2011. Povrh vsega je v neposredni bližini vrtca zaradi prenove ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer veliko gradbenih strojev in peska, dostop do vrtca pa neustrezno urejen.

Ravnateljica priznava zakonske pomanjkljivosti

»Enota na Majerju je kot sama lokacija zelo zanimiva, vendar bi jo bilo potrebno temeljito preurediti, za kar pa žal v občini ni denarja. Probleme prostorske stiske in neprimernih prostorov vidim v rešitvi, ki se ne more zgoditi čez noč, ampak v gradnji novega vrtca, saj je stavba enote Loka – stari del prav tako dotrajana in potrebna nadomestne gradnje,« pravi ravnateljica vrtca Črnomelj Petra Pezdirc Stopar in dodaja: »Igralnice v omenjeni enoti so po kvadraturi manjše kot je zakonsko dovoljeno, zato imamo v enoti tudi znižan normativ otrok, kar pa je iz pedagoškega vidika tudi prednost, saj je v skupino vključenih manjše število otrok in se strokovne delavke lahko več in lažje posvetijo vsakemu posamezniku in skupini.« Kot še dodaja, bi začasno lahko uredili okolico vrtca in igrišča, a ob tem ima pomisleke o vlaganju v igrišče, saj je, kot pravi sama, v mestu zelo prisoten vandalizem in se boji, da bi bila igrala uničena ali ukradena. Na vprašanje, kako je z obiski inšpekcije in njihovimi ugotovitvami, pa pravi, da ima vrtec vsako leto pregled zdravstvene inšpekcije. Letos je zdravstvena inšpektorica podala le nekaj manjših ukrepov v enoti Majer, pred dvema letoma, ko je bil šolski inšpektorat obveščen o neustrezni ograji na terasi oziroma igrišču, pa so v vrtcu ograjo zamenjali.

To je edini prostor ob vrtcu, ki ga imajo otroci za "igro na prostem". (Foto: S.G.)

Županjin odziv jasen: iščejo rešitve

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je v odgovoru na Grudnikovo odprto pismo izrazila obžalovanje, da izvajalec gradbenih del, podjetje TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o, ob rekonstrukciji ceste ni poskrbel za ustrezen dostop do vrtca. »Izvajalec je po našem opozorilu pristopil k ureditvi dostopa, vendar še ni urejeno tako kot bi moralo biti. V kolikor del ne bo izvedel v skladu s pogodbo, bomo to ustrezno sankcionirali,« je dejala županja in dodala, da načrtujejo tudi določene ureditve dostopa in parkirišča na območju med vrtcem in stavbo bivše vojašnice. V pripravi je tudi dokumentacija za novogradnjo vrtca v Loki, s čimer bodo pridobili tudi nove kapacitete, tako, da bo možno opustiti enoto na Majerju. Kot pravi, bodo prostorsko stisko v vrtcih nekoliko omilili z rekonstrukcijo in dograditvijo OŠ Dragatuš, kjer sta predvidena dva nova oddelka in je bilo letos pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport tečejo aktivnosti za zagotovitev finančnih sredstev.

Na naše vprašanje, zakaj se za vrtec, ki je bistveno slabši od ostalih v Črnomlju, plačuje cena, ki je enaka tistim v ostalih, bolj sodobnih in prenovljenih vrtcih v občini, pa županja pravi: "Cena vrtca je za starše enotna. Zaradi manjše igralne površine na otroka je na Majerju normativno število otrok v vseh treh oddelkih znižano, in sicer na 11 otrok. Trenutno je v dveh oddelkih vpisanih po 10, v enem oddelku pa 11 otrok. V skladu z veljavno zakonodajo in sklepom Občinskega sveta Občine Črnomelj je namreč upoštevana manjša notranja igralna površina na otroka, za kar je pridobljeno tudi soglasje pristojnega ministrstva. Glede na veljavne normative je možno vpisati v oddelek za starostno obdobje 1-2 let, 12 + 2 otroka, v kolikor je zadoščeno velikosti igralne površine."

Po sestanku z županjo nove aktivnosti

Dodajmo, da se je avtor odprtega pisma Darjan Grudnik odzval županjinemu povabilu ter se v ponedeljek popoldne sestal z njo in četverico njenih sodelavcev, med katerimi sta bila tudi direktorica občinske uprave Tamara Potočar in vodja oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Vinko Kunič. Več o tem, kako je bilo, pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Sabina Gosenca