Vlada je potrdila projekta novomeške zahodne obvoznice in južnega dela 3. razvojne osi

14.11.2017 | 21:00

Foto: arhiv DL

Ljubljana, Novo mesto - Na današnji seji so člani vladnega odbora za gospodarstvo sprejeli sklep, s katerim je vlada projekta Zahodna obvoznica Novo mesto in Tretja razvojna os (južni del)–umeščanje v prostor uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov 2017–2020.

Južni del tretje razvojne osi je razdeljen na tri odseke: od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje (novomeški obroč) do priključka Maline, od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj-jug ter od priključka Črnomelj-jug do MMP Vinica. Za prvi odsek je državni prostorski načrt sprejet, za drugi odsek bo predvidoma sprejet do konca leta, za tretji odsek pa se bo izdelal v obdobju 2018–2025.

Pomemben del južnega dela tretje razvojne osi je prometna ureditev območja Mestne občine Novo mesto. Kot so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje, izgradnja obvozne ceste Novega mesta je prioriteta, ker bo razbremenila cestno omrežje v mestu in okolici, zmanjšala vplive na okolje in povečala kakovost bivalnega okolja, kapaciteto in varnost udeležencev v prometu. Za izgradnjo zahodne obvoznice Novega mesta je delno pripravljena investicijska dokumentacija, podpisan je tudi protokol o poteku izgradnje. Ker bo Direkcija RS za infrastrukturo prevzela dela, je potrebno projekt že v letu 2017 uvrstiti v proračun.

Ker se projekti izvajajo po odsekih in fazah je smiselno zahodno obvoznico Novo mesto uvrstiti v proračun kot samostojno fazo, meni vlada. Enako velja za umeščanje v prostor za celotni južni del tretje razvojne osi.

Investitor za odseke južnega dela tretje razvojne osi z izjemo zahodne novomeške obvoznice bo predvidoma DARS.

S. G.

