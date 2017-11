Oljni madež na Krki

Včeraj ob 12.36 uri je bil na reki Krki pri ulici Sela v Straži opažen oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenja Straža so ob jašku za meteorne vode, od koder se je oljni madež razširil na reko Krko, postavili pivnike. Vzrok onesnaženja bo raziskala policija. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Drevo na cesti

Ob 10.31 je na cestnem odseku Bukošek – Župelevec podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci cestnega podjetja CGP Brežice.

Zaklenjen v stanovanju

Ob 15.58 so v naselju Lukovec, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica z rezervnim ključem odklenili vhodna vrata stanovanja, v katerem je bil zaklenjen lastnik.

Bili so brez vode

Ob 13.26 je bila v naselju Bušeča vas, občina Brežice, zaradi poškodbe vodovodne cevi prekinjena oskrba s pitno vodo. Okvaro so do ­­14.00 odpravili dežurni delavci komunalnega podjetja Komunala Brežice.

Danes pa brez elektrike ...

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIGLANCA GRADAC, TP CENTER GRADAC, TP KLOŠTER, TP KLOŠTER 2 in TP SILOS GRADAC od 8:00 do 8:20 in po končanem planiranem delu od 13:30 do 14:00.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Bojsno izvod Gorenje Bojsno med 11. in 14. uro ter na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško Papirkonfekcija izvod Babič med 8. in 9. uro.

