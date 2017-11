S spremembo trase plinovoda podjetjem omogočili širitev

15.11.2017 | 08:40

Mirnski občinski svet na včerajšnji seji

Župan Dušan Skerbiš in direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec

Mirna - Mirnski občinski svet je na včerajšnji seji potrdil spremembo trase plinovoda, ki gre čez podjetniško-industrijsko cono Mirna. S tem so podjetjem v coni omogočili nadaljnjo širitev in gradnjo objektov, kajti do sedaj deset metrov levo in desno od predvidene trase gradnja ni bila mogoča, kar je bila težava za številne investitorje.

Lokacijski načrt o trasi plinovoda je star že skoraj trideset let. Kot je dejal višji svetovalec za okolje in prostor v mirnski občinski upravi Štefan Velečič, je bil ta akt včasih aktualen, a zaradi spremembe gospodarstva in tudi politike danes ni več tako zanimiv. »V industrijski coni so se v zadnjem letu začele aktivnosti pri izgradnji objektov. Podjetje Kopo je bilo prvo, ki je ugotovilo, da jih trasa plinovoda omejuje in dalo pobudo, da jo umaknemo iz cone,« je dejal Velečič. S pristojnim ministrstvom so nato imeli številne sestanke, saj je država želela zaščititi traso, ki je bila začrtana že leta 1989. A uspelo se jim je dogovoriti, da traso plinovoda umaknejo in jo prestavijo pred cono. Župan Dušan Skerbiš je ob tem dodal, da s tem odpravljajo tudi druge anomalije.

Občinski svet je včeraj potrdil tudi občinski podroben prostorski načrt (OPPN) za peskokop Jersovec, s katerim omogočajo njegovo nadaljnjo širitev in sprotno sanacijo, med drugim pa so sprejeli tudi predlog o spremembi občinskega prostorskega načrta. Kot je pojasnil župan, želi investitor na Gomili obstoječi kozolec spremeniti v poslovni objekt, v katerem bo potekala proizvodnja oken. Občina s pripravo dokumenta ni imela stroškov, saj jih je kril investitor sam.

Svetniki so imeli včeraj na mizi tudi predlog o spremembah in dopolnitvah proračuna. Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec, rebalans ne prinaša bistvenih sprememb proračuna, gre bolj prilagoditev projektov glede na trenutne razpise, saj nekateri kljub obljubam še danes niso bili objavljeni. Po njenih besedah so nekaterim projektom zmanjšali vrednosti oz. so jih prestavili za naslednje leto. Med njimi je tudi projekt obvoznice, za katerega je župan pojasnil, da se ne spreminja in da je naložba v načrtu razvojih programov države. V občinski načrt razvojnih programov pa so vključili projekt smučarski skakalni center Dolenjske in Bele krajine v Zabrdju, za katerega bo občina skušala denar dobiti tudi na razpisu Fundacije za šport.

Svetniki so med drugim sprejeli povišanje cene programov vrtca Deteljica pri Osnovni šoli Mirna za prvo in drugo starostno obdobje. Te bi bile še višje, a je občina našla rešitev, da bo del povišanja cene, da ne bi preveč obremenili starše, subvencionirala sama.

Besedilo in fotografije: R. N.

