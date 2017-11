Oktober – mesec šolskih knjižnic

15.11.2017 | 09:50

Lucija Konda na Pavčkovih viticah

Sedmošolca sta prejela knjigo M. Mazzinija Zvezde vabijo.

Stari trg ob Kolpi - Oktober je pregovorno dober in v naši šolski knjižnici je tudi bil. Mesec šolskih knjižnic smo obeležili z več dogodki, povezanimi s knjigo, branjem in literarnim ustvarjanjem.

V petek, 20. oktobra, na predvečer 6. obletnice smrti pesnika Toneta Pavčka sta se devetošolka Lucija Konda in mentorica udeležili slovesne zaključne prireditve 4. literarnega natečaja Pavčkove vitice. Srečanje mladih pesnikov in njihovih spremljevalcev iz 15 OŠ s področja Dolenjske, Bele krajine in Posavja je potekalo v OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči.

Prisotne je nagovoril ravnatelj Danijel Brezovar, pobudnik pesniškega natečaja, ki je pohvalil zelo dober odziv mladih ustvarjalcev. Skupaj z vodjo projekta Mojco Žefran sta desetim finalistom in ostalim sodelujočim učencem izročila priznanja in zahvale. Vsi udeleženci natečaja, mentorji in šole smo prejeli zbornik Dober dan, življenje, v katerem je objavljenih 165 pesmi 141 mladih pesnikov, ki so sodelovali na natečaju. Mladi so namreč letos iskali navdih v istoimenski Pavčkovi pesmi in razmišljali o življenju. V kulturnem programu so nastopili mirnopeški učenci, ki so prepevali Pavčkove pesmi in recitirali pesmi nagrajenih učencev. Naša učenka Lucija je bila med »starimi« znanci natečaja, saj so to bile že njene tretje Vitice.

Učenci 3. triletja so v ponedeljek, 23. oktobra, s knjižničarko obiskali Knjižnico Črnomelj, kjer so sodelovali v vseslovenskem projektu Rastem s knjigo. Knjižničarka Jožica Žunič jim je predstavila razvoj, delovanje in pomen osrednje občinske knjižnice. Seznanili so se s knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo, ki so jo letos vsi slovenski sedmošolci prejeli v dar. Zanimivo pa se je bilo tudi sprehoditi skozi knjižnične prostore, še posebej tiste, ki so jih to poletje prenovili.

Pridružili smo se še prazničnemu natečaju Najlepše slovenske slikanice, ki ga je pripravila Mladinska knjiga v počastitev 100-letnice izida prve slovenske slikanice Martina Krpana (ilustracije Hinka Smrekarja). Izziv je sprejelo vseh devet učencev 7.–9. razreda in med razstavljenimi slikanicami so bile seveda Martin Krpan, Maček Muri in Muca Copatarica, ki letos praznuje 60. rojstni dan. Razstavo slikanic smo popestrili s posebnimi izdajami Martina Krpana in z ilustracijo devetošolca Luke Šegine.

V oktobrski mesečni uganki pa smo se spomnili 500-letnice reformacije, Martina Luthra in Primoža Trubarja ter prvih slovenskih knjig.

Marija Volf, OŠ Stari trg ob Kolpi

