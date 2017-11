Obiskali Trubarjev dom in pekli kvašeno pecivo

15.11.2017 | 10:30

Loka - Že vrsto let poteka med TDU Loka in POŠ Loka medgeneracijsko sodelovanje. Letos TDU praznovaje 70 let delovanja. V ta namen so nas povabili na delavnico peko kvašenega peciva pod vodstvom gospoda Planinca in na ogled razstave izdelkov njihovih oskrbovancev. Nekateri učenci so zapisali svoje vtise.

Obisk Trubarjevega doma

Danes, 7. novembra, smo odšli v Trubarjev dom na peko kvašenega peciva. Delavnico je vodi gospod Franci Planinc. Izdelovali smo makovke, sirovke in polžke. Mazali smo jih z jajci, pomakali v mak, sezam in posipali s sirom.

Med tem časom, ko je testo vzhajalo in se peklo, smo odšli v dvorano polno izdelkov. Izdelali so jih oskrbovanci doma. Na razstavi so bile slike, marmelade, vzglavniki, lutke, žepki za telefon, rože… Po razstavi si lahko kupiš kakšen izdelek.

Ko smo prišli nazaj v terapevtsko delavnico, je omamno dišalo. Dobili smo izdelek in ga odnesli domov.

Lepo se zahvaljujem za vaš sprejem, delo v delavnici in ogled razstave.

Alina Peklar, 5. L, POŠ Loka

Razstava

Ko prišli smo v dvorano,

polno z izdelki obdano,

smo razveselili se

in ogledali si vse!

Vsi izdelki prelepi so bili,

a beležke padle so mi v oči.

Narejene iz blaga,

znotraj svinčnik in blokca dva.

Težko bi se odločili,

kaj bi si kupili.

Ker vsi izdelki lepi so bili,

pohvalili ustvarjalce bi!

Karin Morinc in Zala Plazar, 5. L, POŠ Loka

Obisk Trubarjevega doma

Danes je bilo lepo,

upam, da bo še kdaj tako.

Roke umili smo si,

da lahko bi pekli.

Mi testo že gnetemo,

da bo pecivo dobro.

Zdaj že delamo oblike,

da bomo imeli boljše slike,

dodamo piko še na i

in pecivo je v pečici.

Na razstavo smo odšli,

izdelke si ogledali,

občudovali smo prav vse,

košarice prevzele so me.

Danes bilo je lepo,

želim, da bi bilo še kdaj tako,

pecivo iz vrečke je dišalo,

ko odšli smo v šolo.

Lea Podlesnik, 5. L, POŠ Loka

