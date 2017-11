Teden otroka na OŠ Krmelj

15.11.2017 | 09:00

Krmelj - V tednu od 2. do 8. oktobra so bile letos organizirane že 28. tradicionalne prireditve, ki so potekale pod naslovom Povabimo sonce v šolo. Ponedeljek se je začel s pravljico in nadaljeval s pohodom ter otroškim parlamentom. Druženje s knjigo se je nadaljevalo tudi v torek, ko so učenci od 1. do 5. razreda obiskali knjižnico v Krmelju. Učenci od 6. do 9. razreda pa so obiskali premogovniški muzej v Velenju, ki jih je povsem navdušil.

V sredo so si mlajši učenci ogledali film o Trolih, se preizkusili na poligonu s kolesi in rolerji ter obiskali gasilce PGD Krmelj. Učenci stare šole pa so imeli dopoldne naravoslovni dan z naslovom Gozd, popoldne pa so se pomerili z učitelji v odbojki in jih tudi premagali.

Četrtek je bil zelo ustvarjalen, učenci od 1. do 3. razreda so ustvarjali iz odpadnega materiala, 4. in 5. razred pa sta imela tehniški dan Varno kolo. Obiskali so jih tudi kužki Kinološkega društva Posavje Sevnica. V stari šoli so učenci izvedeli veliko o prostovoljstvu in Madagaskarju, 9. razred pa se je srečal z bivšimi učenci šole.

Tudi zadnji dan je bil zelo zanimiv, začel se je z glasbo in plesom, v nadaljevanju so upokojene učiteljice učencem predstavile, kako je bilo nekoč v šoli, obiskal nas je vojaški orkester, za konec pa so učenci prvega razreda tudi uradno postali del šolske skupnosti. Biološki krožek je svoje druženje začel v petek in ga nadaljeval tudi v soboto, raziskovali so ribe celinskih voda ter se tako pripravljali na tekmovanje.

Dogajanje je bilo izjemno pestro in zanimivo, kakršni so bili tudi odzivi in vtisi učencev. Naj se navdušenje in pozitivna energija preneseta tudi v naslednje tedne, vsi skupaj pa nestrpno pričakujemo naslednji teden otroka.

Sara Gačnik

