Odvzeli prostost moškemu, ki je izvajal nasilje nad starši

15.11.2017 | 12:20

Črnomaljske policiste so popoldne poklicali na pomoč zaradi nasilja v družini v Črnomlju. Ugotovili so, da je 44-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad starši. Grozil jima je, da ju bo ubil, očeta pa je napadel in ga poškodoval. Nasilnež se tudi po prihodu policistov ni pomiril in je nadaljeval z grožnjami, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Z namenom zaščite žrtev mu bodo izrekli ukrep prepovedi približevanja in o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije. Na podlagi ugotovitev bodo zoper 44-letnega nasilneža na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlom

V okolici Šentjerneja je med 12. 11. in 14. 11. nekdo skozi okno vlomil v zidanico. Odtujil je pretočno črpalko, suhomesnate izdelke, okoli 80 litrov vina in bakrene žlebove s strehe objekta. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

Na parkirišču trčil v avto in odpeljal



Pozno popoldne so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Ragovski ulici v Novem mestu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila povzročil prometno nesrečo in pobegnil. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila na parkirnem prostoru zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v drugo vozilo in odpeljal s kraja nesreče. 68-letnega povzročitelja so izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. O kršitvah voznika bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Za omenjene kršitve Zakon o pravilih cestnega prometa določa globo v višini 2000 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 21 kazenskih točk.

Alkoholizirani za volanom

Popoldne je na mejni prehod Metlika, na vstop v Slovenijo, pripeljal voznik osebnega avtomobila. Policisti so opravili mejno kontrolo in 50-letnemu državljanu Hrvaške zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,28 miligrama alkohola (2,66 g/kg), so privedli v takojšen postopek pred sodišče.

Sevniški policisti so okoli 19. ure v okolici Sevnice ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat. Med postopkom so ugotovili, da 38-letni večkratni kršitelj cestno prometnih predpisov nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus in ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola (1,37 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zasegli vozilo in tekstilne izdelke



Okoli 14. ure so policisti pri Drnovem ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa je prevažal tekstilne izdelke, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivega dejanja. Avtomobil in tekstilne izdelke so policisti zasegli in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin.

