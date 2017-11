Ponovno prispela le ponudba podjetja FS

15.11.2017 | 14:00

Komisija, pristojna za izbiranje ponudb (z leve proti desni): podžupan Jože Šteingel, direktor občinske uprave Jacques Gros in Vlado Kostevc, ki na občini pokriva področje družbene dejavnosti.

Odpiranja ponudb so se poleg predstavnikov podjetja FS, udeležili tudi nekateri občinski svetniki.

Zapisnikar mag. Uroš Škufca iz podjetja Praetor, ki je za občino pripravil razpisno dokumentacijo.

Žužemberk - V prostorih občine Žužemberk je bilo danes dopoldan odpiranje ponudb za izbiro izvajalca za prevoz šolskih otrok. Na že tretji razpis je do roka prijave prispela le ponudba podjetja FS v višini 263.593,50 evrov brez DDV-ja.

Šolski prevozi so ena najbolj vročih tem trenutno v žužemberški občini. Občina je že februarja objavila razpis za izbiro izvajalca za prevoze otrok, na katerega so se prijavili trije ponudniki. Izbrali so podjetje FS, ki pa ni ponudilo najnižje cene. Najugodnejši so bili štirje ponudniki, to so Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica s partnerji Prevozi Kastelic, Avtoprevozništvo Kraševec Sandi in Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar, ki so nastopili skupaj, in so zato na državno revizijsko komisijo vložili zahtevek za revizijo ter bili uspešni. »Državna revizijska komisija je bila mnenja, da postopek ni bil speljan v redu, ker ni bil jasno zapisan pogoj referenc. Mnenje naročnika je bilo, da se reference ne smejo seštevati, tako da naročnik ni izbral najugodnejšega ponudnika, na koncu je sprejel odločitev, da se ne sprejme nobena ponudba,« je za Dolenjski list pojasnil direktor občinske uprave Jacques Gros, tudi član komisije za odpiranje ponudb. Na to odločitev občine, da zavrne vse ponudnike, je sledila nova revizija, kar je zadevo precej zapletlo, je dodal Vlado Kostevc, tudi član omenjene komisije.

Spremenjeni pogoji

Na občini so nato objavili nov razpis, ki pa je imel spremenjene pogoje, kajti povečali so reference iz 200.000 na 250.000 evrov. Po mnenju nekaterih, naj bi občina s tem omejevala konkurenco, saj je prispela le ponudba podjetja FS. Bili so očitki, da občina favorizira domače podjetje. »To definitivno ni res, nam se gre, da imamo izvajalca, ki bo sposoben opravit posel za najnižjo možno ceno,« odgovarja Gros.

V postopek je kasneje vstopilo še ministrstvo za javno upravo kot zagovornik javnega interesa v postopkih javnega naročanja in na državno revizijsko komisijo vložilo zahtevek za revizijo za izbiro izvajalca prevozov otrok. »Po pisanju enega od ponudnikov na ministrstvo za javno upravo je državna revizijska komisija na podlagi vložene revizije s strani ministrstva, odločila, da postopek izbire ni bil pravilno izpeljan. Ne bi smeli imeti odpiranja ponudb pred odločitvijo državne revizijske komisije glede vložene revizije,« je pojasnil direktor občinske uprave in dodal, da je bil tudi drugi razpis nato razveljavljen.

V oktobru je sledil še tretji razpis. Na občini bodo sedaj počakali, če bo do predvidenega roka ponovno vložen postopek za revizijo, drugače bodo z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo za izvajanje za obdobje štirih let. »Žalostno je, da so iz občine Žužemberk samo negativne zgodbe glede teh prevozov, namesto da bi se govorilo o projektih,« je dejal Gros in dodal, da na različnih koncih občine poteka kar 25 projektov.

R. N.