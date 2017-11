Se bo glavnim "dilerjem" uspelo izmuzniti?; Tudi vrsta podjetnikov iz naših krajev med najbogatejšimi Slovenci

15.11.2017 | 17:30

Kriminalisti so marca letos razbili mrežo 13 preprodajalcev, ki so imeli utečen posel s prepovedanimi drogami na območju Posavja, Zasavja in Ljubljane. Do jeseni smo lahko le ugibali, kdo so osumljenci, ki so jih prijeli policisti, a ko so na krškem okrožnem sodišču razpisali prve predobravnavne naroke, so ti ljudje dobili imena in priimke. Kdo so ti ljudje in kakšne kazni jih čakajo, preberite v sveže tiskanem Dolenjskem listu.

POSOJILOJEMALCI V ŠVICARSKIH FRANKIH DOBIVAJO TOŽBE

Združenje Frank oziroma nekaj posojilojemalcev je po letih nepravičnega vračanja kreditov bankam, ki so jih najeli v švicarskih frankih, je sicer dobilo nekaj zmag na višjih sodiščih, a do rešitve težav vseh kreditojemalcev je še zelo daleč. Pod drobnogled smo ta teden vzeli to problematiko in se pogovarjali tudi s kreditojemalci z našega območja. Tudi o tem več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

KATERI SO "NAŠI" BOGATAŠI?

Revija Manager je pretekli petek objavila vsakoletno lestvico najbogatejših Slovencev. Na njej je kar nekaj imen iz naših občin. Kdo so in s kakšnim premoženjem razpolagajo, boste izvedeli v vašem najboljšem četrtkovem prijatelju.

SESTANKA ZAENKRAT NE BO

Prejšnji teden smo v Dolenjcu poročali o skrbeh lastnikov nepremičnin na Glavnem trgu, ki so občini med drugim očitali pomanjkljivo obveščanje o poteku gradnje, predvsem pa jih skrbi, kako bo ta vplivala na njihove hiše. Z MO Novo mesto so podrobno odgovorili na vse očitke, a njihove želje po ločenem sestanku za zdaj ne bodo uslišali.