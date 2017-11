Zahvala krvodajalcem jubilantom

15.11.2017 | 14:35

Sprejem krvodajalcev jubilantov iz MO Novo mesto.

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je včeraj v gostišču Loka organiziralo podelitev priznanj krvodajalcem jubilantom iz Mestne občine Novo mesto.

»Povabili smo 54 jubilantov, ki so prejeli priznanje za od 40- krat do 180-krat darovano kri. Krvodajalce je nagovoril predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut, ki je poudaril, da smo v Sloveniji upravičeno ponosni na vse, ki so vključeni v sistem, ki zagotavlja nacionalno samozadostnost s kakovostno in varno krvjo ter tako omogoča učinkovito delovanje sodobnega zdravstvenega sistema in nemoteno preskrbo s krvjo,« je sporočila sekretarka Barbara Ozimek.

V imenu MO Novo mesto je krvodajalce pozdravil in jim čestital župan Gregor Macedoni, v imenu RKS generalna sekretarka Renata Brunskole, v imenu Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto pa se jim je zahvalila Silva Kotar. Nastopil je otroški pevski zbor OŠ Otočec pod mentorstvom Ditke Zupančič in instrumentalistki, na violini Lora Kene in flavti Neža Zupančič iz iste šole.

Za 100-krat darovano kri je priznanje prejel Zdravko Golob, za 120- Anton Bukovec, Marjan Kocjan in Ivan Pavc, ter za 180-krat Matjaž Šinkovc.

»Iskrene čestitke vsem krvodajalcem in hvala v imenu vseh tistih, ki so jim z delčkom darovanja sebe pomagali,« je še dodala Ozimkova.

M. M., foto: OZRK Novo mesto

Galerija