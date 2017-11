Sondo in merilnik so zamenjali, a tudi nova naprava je pokazala prekomerno sevanje

Brestanica, Krško, Ljubljana - Uprava RS za jedrsko varnost je po petkovem zabeleženju močno povišanega radioaktivnega sevanja na merilni postaji Sv. Mohor pri Brestanici zamenjala okvarjeno sondo in merilnik ter namestila novo, ki pa je spet pokazala prekomerno sevanje.

Uprava zato nadaljuje preverjanje drugih možnih vzrokov. Po poročanju STA so včeraj zjutraj preverili merilno postajo in okolico Sv. Mohorja ter pregledali možne vzroke za povišano vrednost. Poizvedovali so tudi pri domačinih in podjetjih, ki bi se lahko ukvarjala s sevalno dejavnostjo.

Na podlagi zbranih informacij in pregleda so lahko z gotovostjo pritrdili prvotni ugotovitvi, da gre za tehnično težavo, kot prvi ukrep pa nemudoma zamenjali sondo in merilnik.

Ker se je alarm nato vnovič pojavil, so danes začeli preverjati še preostale možne vzroke zanj, da ne bi prišlo do nepotrebnega preplaha, pa bodo omenjeno merilno postajo med preverjanjem začasno odklopili z zunanjega omrežja.

Ker je v okolici krške nuklearke nameščenih več takšnih merilnikov, ki omenjenega sevanja sicer niso zaznali, omenjeni izklop ne bo vplival na vpogled in nadzor stanja. Po vseh preverjanjih pa bodo merilno postajo na Sv. Mohorju priklopili nazaj. V krški nuklearki so hkrati zagotovili, da ta deluje brez posebnosti.

