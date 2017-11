Skrbi lastnikov hiš na Glavnem trgu: Počilo že prvi dan. Kaj sledi?

15.11.2017 | 14:45

Plombe na nekaterih hišah so počile že prvi dan. Lastniki se bojijo, kaj sledi? Odgovore MO Novo mesto bomo objavili v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Novo mesto - Lastniki hiš ob gradbišču na Glavnem trgu so zaskrbljeni zaradi vplivov gradnje na njihove objekte. Razočarani so tudi nad ravnanjem tako MO Novo mesto kot KS Center, češ da se je ves čas govorilo o prometu in parkiriščih, nič pa o tem, ali bodo njihove hiše tako velike posege sploh zdržale. In kdo bo odgovarjal oz. plačal morebitno škodo? Že prvi dan delovanja večjih gradbenih strojev so namreč počile plombe na vrsti objektov.

Z imeni se niso želeli izpostavljati, v ponedeljek zvečer se jih je zbralo sedem, težavam, ki jih imajo od začetka prenove mestnega jedra in še pred njo, pa ni bilo videti konca. Pravijo, da je naročnik del, torej občina, že od načrtovanja prenove ravnal narobe – jih neustrezno ali sploh nikakor obveščal o tem, kaj jih čaka. »Še obvestilo o monitoringu smo prejeli le na majhnem koščku papirja, odvrženem v nabiralnike,« je dejala ena od njih.

Glavni trg zajema okoli 30 hišnih številk, (so)lastnikov je po njihovi oceni okoli sto, dejanskih prebivalcev pol manj. Sprašujejo se, kako so o posegih obvestili tiste, ki tu ne živijo več. Po narejenem monitoringu so jim dejali, da bodo dobili poročilo, a ga niso, medtem so dela že stekla.

Neznosno je vsaj že dva tedna: »Hrup je nemogoč, prav tako prah. Ropotanje je tako glasno, da se ne moreš pogovarjati niti po telefonu, tresenje se vidi po kozarcih vode. In to traja od 7. do 17. ure vsak dan, tudi ob sobotah!« V isti sapi so dodali, da prenovi ne nasprotujejo in da ne gre za kritiko le aktualni oblasti, saj se je projekt obnove infrastrukture začel že pod prejšnjim županom, pa jih tudi tedaj nihče ni nič vprašal. »To je srednjeveško mesto, prestalo je že marsikaj. Ko smo objekte dobili vrnjene po denacionalizaciji, so bili v precej slabem stanju, nismo bogataši in si temeljitih sanacij ne moremo privoščiti. Naše hiše niso slabe, a sedaj so dnevno deležne pritiskov kot ob manjših potresih, in strah nas je, ali bodo to sploh zdržale.« Z izvedenim monitoringom, kjer so popisali sedanje stanje hiš in namestili nekaj t.i. plomb, ki bi pokazale morebitne premike na objektih, niso zadovoljni. Ne razumejo namreč, zakaj se dela na način, da se bo ukrepalo šele po nastali škodi, ko jih verjetno čaka še dokazovanje odgovornosti. »Nismo strokovnjaki in pričakovali bi, da tisti, ki sedaj tako grobo vpliva na našo lastnino, priskrbi vsaj neodvisnega strokovnjaka, na katerega bi se lahko obrnili. Saj ne govorimo le o fasadah in finančni pomoči, ampak tudi strokovni!« Sedaj namreč vsak zase zaskrbljeno pogleduje na razpoke in zgolj ugiba, ali ne gre za večje konstrukcijske poškodbe.

Okoli 12 se jih je podpisalo pod skupni dopis, ki so ga konec oktobra naslovili na občino in v njem med drugim zahtevajo sestanek. »Že prvi dan je počilo več plomb, v eni od trgovin so se povesila vrata, pokajo tla. To nesporno dokazuje, da so hiše pod hudimi pritiski. Seveda tako obsežna gradnja terja svoje, a zagotovo bi se dalo to izvesti z manj agresivnimi metodami, vsekakor pa ne na naš račun!« so še dodali.

Do torkovega zaključka redakcije pojasnil občine na tolikšno število pripomb nismo mogli dobiti, so pa zapisali, da redno rešujejo vprašanja stanovalcev in da bomo odgovore prejeli do naslednje tiskane izdaje.

M. Martinović