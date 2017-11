Nad težave z Romi z varnostnim sosvetom

Šentjernej - Maja je vodenje Policijske postaje Šentjernej prevzel novi komandir Robert Zupančič. Da je svoje delo vzel zelo resno, govori njegova pobuda o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Šentjernej, saj kot poudarja, pri svojem delu zagovarja sodelovanje policije z lokalno skupnostjo.

Robert Zupančič, pobudnik ustanovitve varnostnega sosveta v občini Šentjernej

S sosvetom, ki je že sedemnajsti v okviru Policijske uprave Novo mesto, vidi lažje preprečevanje in reševanje varnostnih problemov. Čeprav meni, da Šentjernejčani živijo v varni občini, pa je takoj opazil veliko nezadovoljstvo in težave lokalnega prebivalstva z Romi v Mihovici. Kot smo že poročali tudi mi, so Romi pogosto prehrupni, tudi ponoči, veliko je kraj z domačij in bližnjih njiv in gozdov, ustrahovanj,…. Policija je pogosto intervenirala, izdajala plačilne naloge, »a ugotovil sem, da manjka dialog, ki bi lahko zmanjšal nevšečnosti. Namen sosveta je tudi seznanitev občanov o možnostih preprečevanja kriminala in o zaščiti pred njim,« pove Zupančič.

Zaradi težav z Romi so se vpleteni že sestali pri županu na občini, si marsikaj povedali in kot opaža policija, je stanje že boljše. Se pa bodo trudili in še pogosto zavili v Mihovico ter nadzirali stanje. »Varnost ni nekaj samoumevnega in tudi ni le stvar policije. Vsi vplivamo nanjo in to je bistvo sosveta. Seveda se z njim rešuje tudi druga problematika, npr. vlomi, prometna varnost itd.,« pravi Robert Zupančič, ki poudarja, da nasploh pogreša aktivnost romskih svetnikov, ki bi morali biti most med lokalno skupnostjo in Romi. Sicer pa je nov komandir PP Šentjernej odprt za pobude in predloge občanov, vse za večjo varnost.

