Začenja se Festival Stična

16.11.2017 | 18:55

Sobotno dopoldne bo v znamenju knjižnice, Muce Copatarice in Palčka bralčka. (Foto: arhiv Festival Stična)

Petkov večer bo glasen, obeta se Glasbeni maraton. Na fotografiji utrinek lanskoletnega dogajanja. (Foto: K. C. arhiv Festival Stična)

Stična - Jutri se začenja osemnajsti mednarodni Festival Stična, ki bo na različnih lokacijah po Stični potekal vse do 2. decembra. Kot vedno tudi letos prinaša pestro bero kulturnih dogodkov, od likovnih in fotografskih razstav, koncertov različnih glasbenih slogov, gledaliških predstav za odrasle ter otroke, pa tudi dan knjižnice, potopisne in filmske večere. "Festival vam ponuja tri vikende zabavnih, drznih, umirjenih, domačih, tujih, prijetnih, novih, kratkočasnih, starih in novih, a nepozabnih dogodkov," obljubljajo organizatorji iz Kulturnega društva Stična.

Prvi festivalski večer, torej jutri, bo zadišalo po Glasbenem maratonu in koncertu lanskih zmagovalcev natečaja Festivala Stična, skupine JU T iz Slovenj Gradca.

Od uradne otvoritve Festivala Stična, ki bo v soboto ob 18. uri, do 2. decembra bosta v galeriji Muzeja krščanstva na Slovenskem na ogled fotografska razstava Tanje Ahčan Prallel Universis/Vzporedni svetovi in likovna razstava Sakralna arhitektura ljubiteljske slikarke, domačinke Marije Tratar.

Prvič se bo poslušalcem predstavil Big band Grosuplje z umetniškim vodjem in dirigentom Bracom Doblekarjem, ki od letošnje jeseni deluje pod okriljem Kulturnega društva Stična.

Na stiške odre pa bodo v nadaljevanju stopili še Josip Brez, Prismojeni profesorji bluesa, Brkovi (Hrvaška), Koala Voice, Blue Town's Radio ter Ditka in Feri Lainšček.

Ljubitelje filma vabijo na večer kratkih filmov in pogovor Klemna Janežiča z režiserjema Urhom Pircem in Lukom Gluvićem.

"Seveda bomo poskrbeli tudi za otroško domišljijo – na dnevu knjižnice bomo praznovali z Muco copatarico, odpravili se bomo Po sledeh dinozavrov (Siti teater Ljubljana) in spoznali opero za otroke Glasbena hiša (KUD Cona 8)," pravijo organizatorji.

Na gledališke deske bodo stopili še Društvo mali petelin z dramo Feniks ter gostje iz Srbije s komedijo Braćo i sestre. V času festivala se obeta popotovanje od Južne Amerike do Azije z izkušenimi popotniki Ksenjo Čermelj, Andrejo Avberšek in Matejem Koširjem. "Po njihovih pripovedovanjih o oddaljenih pokrajinah in ljudeh vas bodo gotovo zasrbele pete," pravijo mladi stiški kulturniki.

Celoten program objavljamo v priponki.

J. A.