Znani posavski in zasavski "dilerji" v priporu ali zaporu

16.11.2017 | 09:10

Ko na sodišče iz pripora pripeljejo glavne tri obtožence, Polono Kukovičič, njenega partnerja Maria Urha in Roberta Žirovnika, je razpravna dvorana takoj polna, saj vsakega od njih spremljata dva pravosodna policista oz. pravosodni policistki.

Krško - Konec letošnjega marca so možje postave stopili na prste petnajsterici, ki se je na območju Posavja, Zasavja in Ljubljane ukvarjala s preprodajo drog. Sedem od njih jih je pristalo v priporu. Trinajst so jih kazensko ovadili in v minulih mesecih so se zvrstili predobravnalni naroki. Osem jih je s tožilstvom sklenilo sporazume oz. so na predobravnalnih narokih priznali krivdo, peterico čaka sojenje. Med njimi tudi glavne akterje te zgodbe: Roberta Žirovnika iz Radeč in Polono Kukovičič ter Maria Urha s Senovega.

"Na območju Posavja sta prepovedane droge preprodajala 30-letna osumljenka in njen 31-letni zunajzakonski partner iz okolice Krškega. Osumljenka je veljala za pomembno preprodajalko v regiji. S pomočjo svojega partnerja je preprodajala prepovedano drogo uživalcem iz Krškega, Brežic, Sevnice in okoliških krajev,« je po večmesečni preiskavi marca letos o Kukovičičevi in Urhu med drugim povedal France Božičnik iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, o Žirovniku pa je rekel, da je na območju Radeč dobro organizirano mrežo odjemalcev vzpostavil 36-letnik.

Čeprav so policisti v preiskavi zbrali veliko dokazov, ki so nastali predvsem s sledenjem, snemanjem in prisluškovanjem, ter bi kdo pričakoval, da bodo vsi obtoženi eden za drugim krivdo priznali, zadeva še zdaleč ni tako enostavna. Tisti, ki imajo največ masla na glavi, pravzaprav predlagajo, da se ključni dokazi, ki govorijo o njihovih kaznivih dejanjih, izločijo. Na tem mestu je treba povedati, da je Žirovnik pred dobrim mesecem s tožilstvom že sklenil sporazum o priznanju krivde (njegova vsebina ni znana), a si je potem premislil in začel trditi, da je nedolžen.

NEZAKONITI DOKAZI?

Odvetniki Branko Derstvenšek, Kristina Jalovec in Vanja Saje

Argument odvetnikov, ki zagovarjajo navedene tri, to so Kristina Jalovec (odvetnica Urha), Branko Derstvenšek (odvetnik Žirovnika) in Vanja Saje (odvetnica Kukovičičeve), je, da so bili ključni dokazi pridobljeni nezakonito, saj naj bi bila tudi hišna preiskava pri Kukovičičevi in Urhu avgusta 2016 narejena nezakonito. Znano je, da so jo naredili zaradi tatvine, a ko so v stanovanju omenjenega para našli zapakirano drogo, so policisti in kriminalisti začeli izvajati prikrite preiskovalne ukrepe.

Na Kukovičičevo in Urha so postali pozorni tudi po tistem, ko je eden od uživalcev droge policistu povedal, da jo je nabavil pri njiju.

O tem, ali so dokazi zakoniti ali ne, odloča sodnica Danijela Knez Molan in v teh dneh naj bi izdala sklep o tem. Ne glede na vsebino sklepa je mogoče pričakovati pritožbe, o katerih bo odločilo višje sodišče, kar pomeni, da se bo sojenje predvidoma začelo v začetku prihodnjega leta.

Tožilec Bogdan Matjašič je prepričan, da so vsi dokazi, ki jim jih je uspelo zbrati, povsem zakoniti.

Ko smo tožilca Bogdana Matjašiča vprašali, ali pričakuje, da bodo njihovi ključni dokazi izločeni, je zatrdil, da nikakor ne.

NAJVIŠJA KAZEN DOSLEJ 3 LETA IN SEDEM MESECEV ZAPORA

Toliko o ključnih akterjih. Velja pa omeniti, da je kup malih rib, ki so bile druge ali tretje v prodajni verigi, krivdo priznalo. Najvišjo kazen – tri leta in sedem mesecev zapora – je dobil Ljubljančan Miha Kraševec, ki je trgoval s trdo drogo, v stanovanjski hiši v Dolenjem Boštanju pa si je med drugim uredil tudi sodoben laboratorij za gojenje konoplje. Tam so našli kar 870 sadik konoplje.

Glavna ljubljanska prodajalca Njegoš Banović in Dejan Bajramović sta dobila po leto in pol zapora, Ferid Ravkić iz Trbovelj 13 mesecev, prav toliko Aleš Cenkar, Vasja Steblovnik iz Radeč pa 18 mesecev.

Janja Ambrožič

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni IQ E odvetniki saj le vi potpirate kriminal s svojimi zagovori in vas bi treba tudi sodno preganjat ker zagovarjate kriminal! Preglej samo prijavljene komentatorje