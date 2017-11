Bo država kupila in zavarovala dolino Kobile?

Šentjernej - Dolina Kobile predstavlja zaprto hudourniško dolino potoka Kobile v osrednjem delu Gorjancev na južnem delu šentjernejske občine. Tu so gozdovi praktično nedotaknjeni, vodni viri pa ravno zaradi ohranjanja tega ekosistema neoporečni.

Dolina Kobile, ki ima zaradi svojih hidroloških, geomorfoloških, biotskih, botaničnih in drugih lastnostih izjemno velik pomen in je edinstvena v celotni JV Sloveniji, je zaradi izjemnih kvalitet opredeljena kot naravna vrednota državnega pomena, kot del ekološko pomembnega območja Gorjancev in kot del potencialno posebnega ohranitvenega območja, ki je potencialno območje Natura 2000. A območje, veliko 353 hektarov, je v procesu denacionalizacije pristalo v zasebni lasti, in zdaj se - kot pravijo na občini Šentjernej - že nekaj časa srečujejo z vprašanji posameznikov in organizacij glede upravljanja in gospodarjenja z gozdovi v dolini potoka Kobile.

Z Uredbo o varovanih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom se je namreč leta 2005 kljub utemeljitvam Zavoda za gozdove RS o nujnosti ohranitve rezervata Kobile v dosedanjem obsegu, izločilo iz rezervata 127 hektarov gozdov. Tem so dodelili status varovalnih gozdov. Z razglasitvijo pa se je določil tudi varstveni režim.

Da ne bi prihajajo do izsekavanj oz. drugih posegov, na občini vidijo najboljšo rešitev za te gozdove, da jih država odkupi, in jih ohranja kot naravno vrednoto, o čemer je občinski svet že sprejel tudi sklep. Za odkup so zainteresirani tudi lastniki. Na pobudo občinskega svetnika Andreja Mikca, ki je zavzet zagovornik varovanja narave in se tudi poklicno ukvarja z gozdovi, je občina spomladi na kmetijsko ministrstvo poslala odprto pismo, v katerem državo povprašuje, kako bo zavarovala to pomembno državno naravno bogastvo. A odgovora po besedah župana Radka Luzarja še niso prejeli.

Kakšno je stališče države do tega problema, ali namerava odkupiti te gozdove, in ali se morda že kaj dogovarja z lastniki zemljišč, ali ima denar za odkup in koliko bi ga sploh potrebovala, ali bi morda za namene ohranjanja naravne dediščine lahko pridobila tudi kakšna evropska sredstva, smo se pozanimali na kmetijskem ministrstvu.

Z lastniki gozda se dogovarjajo o ceni, pravijo. Več o tej temi pa si lahko preberete v današnji novi številki Dolenjskega lista.

