Umrl pod ruševinami novogradnje - pokopali so ga beton, opeka, pesek in zemlja

16.11.2017 | 07:00

Na gradbišču novogradnje v naselju Dolnje Prapreče, občina Trebnje, se je včeraj okoli pol treh popoldne na delavca porušila stena podkletenega hodnika hiše z odprtino v betonski plošči in ga pokopala pod seboj. Hodnik velikosti 5,6 x 1,3 metre ter višine 5,5 metrov so betonske plošče, opeka, pesek in zemljina zasuli do višine 3 metrov. Gasilci PGD Trebnje in Šentlovrenc so razsvetljevali mesto nesreče, stabilizirali ostale stene objekta, s pomočjo orodja in gradbenega stroja odstranili nasuti material iz prostora ter izvlekli umrlega delavca in ga predali pristojni službi. Na mestu nesreče so bili prisotni reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, policisti in ostale pristojne službe. Aktiviran je bil tudi Občinski štab civilne zaščite občine Trebnje.

Zaletela se je v hišo

Ob 21.32 se je na Gubčevi cesti v Mokronogu, občina Mokronog - Trebelno, voznica osebnega vozila zaletela v stanovanjsko hišo pri tem pa je na vozilo padlo del lesenega ostrešja in strešniki. Gasilci PGD Trebnje in PGD Mokronog so voznico rešili iz vozila, zavarovali in razsvetljevali mesto nesreče, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator ter vozilo izvlekli na cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dimniški požar

Ob 18.56 so se v naselju Velike Brusnice, občina Novo mesto, v dimniku stanovanjskega objekta vnele saje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice so ogenj pogasili in očistili ter pregledali dimnik s termo kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Radoši.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS;

- od 8.00 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 2;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER, TP RDEČI KAL, TP VRBOVEC, TP KORITA, TP ŠAHOVEC in TP ARTMANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP SELA HOM izvod SELA KAMNJE danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Izvir, Kamence, Kraška vas in Stankovo med 8:30 in 11:00 uro, na območjuTP CELINE RAKA izvod CELINE med 8:00 in 10:00 uro, na območju TP GORENJE RADULJE izvod SELA pa med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.