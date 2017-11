Plečnik navdušuje tudi Belokranjce

16.11.2017 | 11:20

Črnomelj - Otvoritev razstave Plečnik v Beli krajini je včeraj zvečer privabila v Pastoralni center v Črnomlju toliko ljudi iz vse Bele krajine, da je v veliki dvorani zmanjkalo prostora. Zagotovo je bilo v njej veliko takšnih, ki niso vedeli, da ima Bela krajina sploh kaj Plečnikovega.

Prav opazke, da v Beli krajini ni ničesar, kar je ustvaril veliki slovenski arhitekt, so spodbudile Ano Starešinič, sicer Preločanko, da je dala pobudo za omenjeno razstavo, katere soavtorica je. Spomnila se je, da je še kot otrok v preloški cerkvi sedela na Plečnikovih klopeh in pod Plečnikovimi lestenci. Plečnik je načrtoval tudi novo cerkev na Preloki, potem ko je bila med vojno prejšnja precej poškodovana. A do realizacije ni prišlo. Je pa vsaj maketo po Plečnikovih načrtih iz lesa izdelal poljanski župnik Jože Pavlakovič, sicer Preločan.

To je sicer edino, kar je Plečnik v Beli krajini tudi uresničil. A naredil je tudi načrte za dragatuško cerkev, saj je bila tista znamenita z dvema zvonikoma porušena v bombardiranju 5. maja 1944. Toda župnik Leopold Lončarič leta 1963 ni dobil gradbenega dovoljenja za cerkev po Plečnikovih načrtih.

Ohranjeni so tudi načrti za štiri javne zgradbe v Metliki, čeprav so jih načrtovali devet. Nobenega od načrtov žal niso uresničili. Domnevajo, da je dala pobudo za načrte Gizela Šuklje, ki je imela metliške korenine, bila pa je vdana in tesna sodelavka Jožeta Plečnika. Urbanistični načrt Metlike je bil zasnovan po zgledu Plečnikovih urbanističnih posegov v ustroj Ljubljane.

Plečnika z Belo krajino povezuje tudi novomašniški kelih, ki so ga po njegovih neuresničenih načrtih izdelali za Slavka Judeža, župnika v Višnji Gori, ki je po rodu iz Grdunov v preloški fari.

Sicer pa je bil Jože Plečnik z Belo krajino tesno povezan ne le preko arhitektke Šukljetove, ampak tudi z belokranjskim rojakom in ljubljanskim županom v letih od 1935 do 1942 dr. Jurom Adlešičem, Otonom Župančičem in njegovim sinom Markom, ki je bil Plečnikov učenec, ter Božom Račičem.

O tesnem sodelovanju Plečnika in dr. Adlešiča, ki sta, ko je slednji županoval v Ljubljani, izpeljala številne velikopotezne arhitekturne projekte, je na otvoritvi razstave pripovedoval veliki poznavalec Plečnika in njegovih del dr. Damjan Prelovšek. Večer pa je popestril mladi pianist Blaž Pavlakovič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

