FOTO: Odprli nov most čez Temenico

16.11.2017 | 10:20

Nov most je velika pridobitev za kraj. (Foto: Rok Nose)

Gorenje Ponikve - Včeraj so na Gorenjih Ponikvah pri Trebnjem odprli nov most čez reko Temenico. Stari, ki je bil zgrajen pred skoraj osemdesetimi leti, je bil namreč že precej dotrajan ter tudi preozek za sodoben in varen promet. »To je velika pridobitev za te kraje,« je po odprtju dejal Miha Sever, predsednik krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas.

Gradnja novega mostu se na srečo ni zavlekla.

Most na nekdanji državni cesti Trebnje-Novo mesto, ki vodi skozi Mirno Peč, je šele pred leti v upravljanje prevzela občina Trebnje, pred tem je bil v lasti države, ki je dolga leta le obljubljala njegovo obnovo. »Ko pa smo cesto dobili v last občine, smo pljunili v roke in začeli z gradnjo,« je dejal župan. Ustrezno projektno dokumentacijo so v Trebnjem od republiške Direkcije za infrastrukturo pridobili lani, septembra letos pa je podjetje Trgograd začelo z deli.

Stari most, ki je bil v slabem stanju, saj je beton kril razpadal, ograje so bile na več mestih porušene, zaradi neustreznih tehničnih karakteristik je bil slabše prevozen in prometno manj varen, so porušili in postavili začasen most, preko katerega se je odvijal promet. »Nekaj težav smo imeli le z železničarji glede semaforizacije, vse ostalo pa je potekalo brez težav,« je povedal Kastelic. Vaščani so se bali, da se bo obnova zavlekla, vendar je izvajalec dela uspel končati v predvidenem roku.

Na odprtju je župan vsem zbranim tudi obljubil, da občina na tem območju načrtuje nove investicije, in sicer bodo do Dolenjih Ponikev zgradili pločnik, položili bodo nove vodovodne in kanalizacijske cevi in postavili tudi javno razsvetljavo.

Besedilo in fotografije: R. N.

