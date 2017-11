Krka podpisala pogodbo s kitajskim partnerjem

16.11.2017 | 10:35

Sedež kitajskega farmacevtskega podjetja Menovo je v mestu pristaniškem mestu Ningbo v sevevovzhodni kitajski provinci Žedžiang. (Foto: spletna stran družbe)

Novo mesto - Kot so ob objavi četrtletnega poslovnega poročila sporočili iz novomeške Krke, so s kitajskim partnerjem Ningbo Menovo Pharmaceutical podpisali pogodbo o ustanovitvi skupnega podjetja (joint venture), v kateri ima Krka 60-odstotni, partner pa 40-odstotni delež.

Kot pravijo, so že nekaj časa iskali možnosti za pogodbeno in kapitalsko sodelovanje s kitajskimi farmacevtskimi podjetji, ki bi lahko Krkine izdelke lansirali tudi na vzhodnoazijskem trgu. Delali so na več alternativnih projektih in v poletnih mesecih so pripravili vse za prevzem manjšega, pretežno razvojnega podjetja, vendar se za ta prevzem na koncu niso odločili in so namesto tega ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo Pharmaceutical.

Družbo bo vodil tričlanski odbor direktorjev, v katerem bo imela Krka dva predstavnika, eden bo predsedoval odboru. Takoj po podpisu pogodbe so se pri kitajskih oblasteh začele aktivnosti za odobritev družbe in njeno registracijo. Vplačilo prve tranše vpisanega kapitala načrtujejo za januar 2018. Družba se bo na začetku fokusirala na registracijo Krkinih izdelkov na Kitajskem, sporočajo iz Krke in dodajajo, da ima Kitajski partner na tem področju že nekaj zmogljivosti in kadrov, ki bodo del nove družbe.

Začetni osnovni kapital družbe bo 30 milijonov evrov in bo namenjen financiranju razvoja, nakupu zemljišča in gradnji proizvodnih zmogljivosti za sterilne oblike izdelkov. Proizvodnjo končnih izdelkov v trdnih oblikah (tablete in kapsule) bo družbi preko dolgoročnega pogodbenega sodelovanja zagotavljal partner, ki že ima takšne zmogljivosti. Prve večje prodajne rezultate Krkinih izdelkov na Kitajskem pričakujejo v približno treh letih, kitajska družba pa bo bo nekatere izdelke proizvajala tudi za Evropo in druge Krkine trge.

Ningbo Menovo Pharmaceutical je Krkin dolgoletni partner na področju proizvodnje učinkovin. Krka je v njegovi družbi Anhui Menovo Pharmaceutical in Zhejiang Menovo Pharmaceutical, ki proizvajata farmacevtske učinkovine, kapitalsko vstopila leta 2008, vendar z manjšinskima deležema. Ustanovljena družba, ki bo usmerjena v razvoj, proizvodnjo in trženje končnih izdelkov, je torej nadgradnja dolgoletnega uspešnega sodelovanja s tem partnerjem na področju nabave, so še sporočili iz Krke.

B. B.