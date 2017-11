Gasilci nameščajo novoletne lučke. Kje bo pa sejem?

16.11.2017 | 13:45

Veseli december se bo začel 5. decembra s prihodom Miklavža in prižigom novoletne razsvetljave, nadaljeval pa v času od 22. do 31. decembra. Letos na Novem in ne Glavnem trgu. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Danes smo na Rozmanovi ulici v Novem mestu opazili gasilce GRC Novo mesto, ki tamkajšnje drevje okrašujejo z novoletnimi lučkami. Te tradicionalno zasvetijo ob obisku Miklavža. Ker je letos Glavni trg v obnovi, se številni sprašujejo, ali bo Miklavž in za njim tudi dedek Mraz sploh obiskal dolenjsko prestolnico, kaj bo z vse bolj popularnim drsališčem in pa letošnjim Veselim decembrom nasploh.

Takšno vprašanje smo prejeli tudi za rubriko Halo, tukaj bralec Dolenjca, odgovor pa je poleg ostalih objavljen v današnji aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Za Veseli december skrbi Zavod Novo mesto, od koder so za naš časopis zapisali: »Letošnji Veseli december v Novem mestu bo zaradi del na Glavnem trgu večinoma potekal na Novem trgu, ne bo pa nič manj pester, saj organizator Zavod Novo mesto v sodelovanju z drugimi partnerji pripravlja živahno dogajanje in praznično vzdušje za vse generacije. Na čarobno okrašenem in osvetljenem Novem trgu pripravljamo večje drsališče, pravljično deželo, bogato kulinarično ponudbo, številne brezplačne prireditve za otroke in odrasle in seveda tradicionalno silvestrovanje na prostem. Veseli december se bo začel 5. decembra s prihodom Miklavža in prižigom novoletne razsvetljave, nadaljuje pa se od 22. do 31. decembra s prireditvami. Popoldan bodo potekale otroške predstave in delavnice, zvečer pa zabavni koncerti. Nismo pa pozabili na Glavni trg, saj bo na zgornjem delu trga 24. decembra potekal božični koncert. Več o programu bomo sporočili naslednji teden.«

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Novomesto Božicni koncert na gradbišču. Niso normalni 3h nazaj (2) (2) (2)(2) Oceni Jan Zakaj tudi sploh okraševati ta del mesta? Raje bi okrasili predel okoli Novega trga. Recimo križišče pri Tili in potem po Rozmanovi do recimo knjižnice. Tam za gradbince res ni treba lučk. Božični koncert pa boljše da bi naredili na trgu pri frančiškanski cerkvi. Preglej samo prijavljene komentatorje